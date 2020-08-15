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Dünya

Yunanistan acizliği... Miçotakis aklınca Türkiye'ye mesaj gönderdi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Fransız savaş uçaklarının önünde verdiği pozların servis edilmesi aklınca bir mesaj olarak nitelendirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 16:38:00 -
Yunanistan acizliği... Miçotakis aklınca Türkiye'ye mesaj gönderdi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü meşru faalietlerden hazımlık duyan Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis, aklında mesaj gönderdi.

Fransa'nın dışında beklediği desteği göremeyen Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşu karşısında köşeye sıkıştı.

Konuyu manşetlerine taşıyan Yunan medyası, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump randevusunda bir 'kınama' mesajı bile çıkmadığına vurgu yaptı.

Aklınca Türkiye'ye mesaj gönderdi

Bugün en büyük milli bayramı Meryam Ana yortusunu kutlayan Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis'in dikkat çekti.

Girit Adası'nda bulunan Suda Hava Üssü'ndeki Fransız savaş uçaklarının önünde poz veren Yunan Başbakan, aklınca Türkiye'ye mesaj gönderdi.

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Yorumlar

vatansever

bizimkilerde s400 önunde resim çekilsinler... öyle resme böyle resim der gibi...
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karlıdağlar

erkeksen tek başına gel ulan!
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