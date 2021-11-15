Yunan'ın yeni kabusu olacak! Tarih verildi

Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş. (STM) geçtiğimiz aylarda "Deniz Projeleri" belgesini yayımlayarak STM500 adında küçük bir denizaltı tasarımı ortaya koymuştu.

Bugün icra edilen 10. Deniz Sistemleri Semineri’nde STM500 küçük boyutlu denizaltının 2022 yılında inşasına başlanmasının planlandığı açıklandı.

STM500 dizaynı dalmış vaziyette 540 tonluk deplasmanı ve küçük bir denizaltı olması ile öne çıkıyor.

Halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılan denizaltılar dalmış vaziyette 1100 ila - 1600 ton deplasmana sahip. Üretimleri devam eden Reis sınıfı denizaltıların ise dalmış vaziyette 2000 tonun üzerinde deplasmana sahip olması bekleniyor.

Defence Turk yazarı Kozan Selçuk Erkan sığ sular için özel olarak tasarlanan STM500 ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küçük denizaltılar askeri sınıfta şu an çok yükselen bir pazar oldu. Katarlılar şu anda İtalyanlara Basra Körfezi için mini denizaltılar inşa ettiriyor. Fransızların da bu konuda bir çalışması var. Türkiye’nin de Ege Denizi, Karadeniz Kıbrıs ve kıyı bölgelerinde kullanmak üzere maliyet etkin çok daha küçük, çok daha sessiz ve kabiliyetlerimiz açısından teknolojik olarak daha ulaşılabilir sınıf olarak küçük denizaltılar ile ilgili çalışması isabetli olacaktır. Bu sınıftaki denizaltılar kıyı bölgelerine sızma operasyonları için ideal taşıyıcılardır.

Özellikle sığ sular ve adacıkların bulunduğu deniz bölgelerinde her türlü savaş gemisinin gövdeye monteli veya çekili sonar ile su altı taraması yapması oldukça zordur. Bu denizaltının özelliği bahse konu denizlerde küçük ölçüleriyle son derece rahat görev yapabilmesidir."