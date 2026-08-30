Kızıldeniz’de kritik operasyon! Husilere gittiği belirtilen İHA parçaları ele geçirildi

Kızıldeniz'de Husilerin askeri kapasitesine yönelik dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi.

Yemen hükümetine bağlı Ulusal Direniş Güçleri, donanma unsurlarının Kızıldeniz'de gerçekleştirdiği operasyonda Husilere gönderildiği belirtilen İHA parçalarının bulunduğu bir kargonun ele geçirildiğini duyurdu.

Ulusal Direniş Güçleri Sözcüsü Sadık Duveyd, operasyonun ayrıntılarını X sosyal medya hesabından açıkladı.

İHA PARÇALARI TAŞIYAN KARGO ELE GEÇİRİLDİ

Duveyd, Kızıldeniz'deki operasyonu “başarılı” olarak nitelendirerek ele geçirilen kargoda İran'dan geldiğini belirttiği insansız hava aracı parçalarının bulunduğunu bildirdi.

Parçaların Yemen'deki Husilere ulaştırılmak üzere sevk edildiği belirtildi.

Böylece Kızıldeniz üzerinden gerçekleştirildiği açıklanan askeri malzeme sevkiyatının hedefe ulaşmadan engellendiği aktarıldı.

“İRAN'IN İKMAL HATLARINI KESME KONUSUNDA TEYAKKUZDAYIZ”

Ulusal Direniş Güçleri Sözcüsü Duveyd, operasyonun Yemen güçlerinin kara sularını koruma ve İran'ın Husilere yönelik olduğunu söylediği ikmal hatlarını kesme konusundaki teyakkuzunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Duveyd ayrıca Husilerin kaçakçılık ağlarını korumakta başarısız olduğunu öne sürdü.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANDI

Kızıldeniz'deki operasyona ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Yemen merkezli yerel haber sitesi “2dec”, operasyon sırasında ele geçirilen kargo ile İHA parçalarına ait olduğu belirtilen görüntüleri yayımladı.

Görüntülerde ele geçirilen parçaların sergilendiği görüldü.

İRAN VE HUSİLERDEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Yemen hükümetine bağlı güçlerin kargonun İran'dan geldiği ve Husilere gönderildiği yönündeki açıklamalarına ilişkin Tahran yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler de ele geçirilen sevkiyat konusunda şu ana kadar herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Kızıldeniz, son dönemde Husilerin bölgedeki faaliyetleri ve Yemen'e yönelik askeri sevkiyatlara ilişkin operasyonlar nedeniyle bölgesel gerilimin önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.