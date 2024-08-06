Yunan’ın İsrail şeytanlığı! Şu kirli tezgaha bakın hele

Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, Yunanistan ve İsrail'in Türkiye'ye karşı yürüttüğü kirli oyunları analiz etti. Bengin, Tayfun füzesi testleri ve Yunan medyasının tepkisini ele aldı. İsrail'in Türkiye'ye karşı provokasyonlarını ve Yunanistan'la işbirliğini eleştiren Bengin, bu kirli oyunların arkasındaki siyasi şizofreniye dikkat çekti. Bengin, özetle şunları kaydetti:

"(...) Özellikle Yunanistan ve İsrail, büyük abileri ABD’nin hamiliğinde Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak, gelişmesini engellemek hayaliyle aşağılık her türlü yol, yöntemi, şeytanlığı deniyorlar.. Provokasyon, manipülasyon, kışkırtma, iftira yalan ne ararsan var. Hem de utanmadan birbirleriyle paslaşarak...Geçmişteki bildik dirsek temasları, kirli tezgahlar yani.

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Mesela Türkiye’nin ilk testini ekim 2022’de Sinop’tan gerçekleştirdiği Tayfun füzesiyle ilgili Yunan medyası “Atina bile Türk füzesinin menzilinde” manşetleri atıp, Yunanistan’ın karın ağrısını dile getirmişti. Hesapları Türkiye’yi şikayet ederek Batı’dan daha fazla yardım ve siyasi destek almaktı...

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Tayfun füzesi bundan iki ay önce ikinci kez denendi ve yine tam başarılıydı. Bu kez alarma geçen ise İsrail oldu. Ama buna daha çok dikkat çeken, hatta tetikleyen de yine Yunan basınıydı. Yunan TV’sinde savunma analisti gazetecinin yaptığı, birkaç gün önce de bizim ekranlarda tartışılan yorum şöyleydi:

“Türkiye geniş Orta Doğu’nun kritik coğrafya alanlarını füze menziline sokuyor… Ankara’nın balistik füze geliştirmesinin temel hedefi Atina ve adalar değil İsrail’dir… İsrail’i gerektiğinde tehdit edebilecek ve yok edebilecek tek ülke Türkiye...”

Bu ne demek? “Bakın Türkiye sadece Yunanistan’ı değil İsrail’i de kapsamı içine alan bir saldırganlık peşinde...” Tam bir zırvalık, siyasal şizofreni hali yani.. Niyesi de malum. Hem İsrail’i Türkiye’ye karşı kışkırtmak, hem de sanki iki mağdur ülkeymiş gibi, abileri ABD’yi, İngiltere’yi devreye sokarak Türkiye’ye engel olmalarını sağlamak… Ve de hamiliğine soyundukları İsrail’i hepten kendi yanlarına çekmek. Şeytani bir düşünceyle başkalarından medet umarak kendi savunmalarını yapabileceklerini sanıyorlar açıkçası... (...)"