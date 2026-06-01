İran'dan ABD'ye ateşkes suçlaması: "Hürmüz'deki abluka ihlalin kanıtı"

İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kalibaf, deniz ablukasının sürdürülmesini Washington yönetiminin ateşkese bağlı kalmadığının göstergesi olarak değerlendirdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Kalibaf, siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarının yoğunlaşmasına da işaret ederek, bölgede gerilimi artıran adımların ateşkes ruhuyla bağdaşmadığını ifade etti.

Kalibaf açıklamasında, "Deniz ablukasının uygulanması ve soykırımcı Siyonist rejimin Lübnan'daki savaş suçlarını şiddetlendirmesi, ABD'nin ateşkese bağlı kalmadığının açık kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

"Her tercihin bir bedeli vardır"

İranlı yetkili, bölgedeki gelişmelerin sonuçlarının zaman içinde ortaya çıkacağını belirterek, "Her tercihin bir bedeli vardır ve eninde sonunda her şey yerli yerine oturacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İran'dan AB'ye sert tepki

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Avrupa Birliği'ne yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın kendisine yönelik saldırıların kaynaklarını hedef almasının meşru müdafaa hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik saldırılar karşısındaki tutumunu eleştiren Bekayi, Brüksel yönetimini "ikiyüzlü davranmakla" suçladı. İranlı sözcü, AB'nin hukukun üstünlüğü ve Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine bağlı kalması gerektiğini belirterek, "saldırganlara yönelik savunmacı politikadan vazgeçilmesi" çağrısında bulundu.

Bölgesel gerilim yeniden yükseliyor

Tahran yönetiminden gelen açıklamalar, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve Lübnan cephesindeki çatışmalar nedeniyle bölgedeki tansiyonun yeniden yükseldiğine işaret ediyor. İran, ABD ve Batılı ülkelerin politikalarını eleştirirken, Avrupa Birliği ve Washington ise bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor.