  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’i eleştiren İki Türk İngiltere'ye alınmadı! Tamar Tanrıyar'dan dikkat çeken iddialar: CHP operasyonunun düğmesine ABD'de basıldı Ekrem talimat verdi, Özgür ekibi topladı Sözcü TV de gerçeği gördü! CHP'deki bölünme iktidar hesabını değiştirdi mi? CHP'lilerin ikiyüzlülüğüne bakın! İBB'nin açtığı ilanı görenler pes dedi İngiliz topa girdi ABD’nin hasarı çok büyük Boyaları döküldü TBMM’nin bu haftaki gündemi belli oldu! Gözler CHP’de olacak Türkiye büyüme rakamları belli oldu Trump, İran ABD ile anlaşmaya varmak istiyor ama… Siyonist istemiyor! Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: ABD İran üslerini vurdu, Kuveyt'e saldırı düzenlendi!
Gündem İran'dan ABD'ye ateşkes suçlaması: "Hürmüz'deki abluka ihlalin kanıtı"
Gündem

İran'dan ABD'ye ateşkes suçlaması: "Hürmüz'deki abluka ihlalin kanıtı"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İran'dan ABD'ye ateşkes suçlaması: "Hürmüz'deki abluka ihlalin kanıtı"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasının ateşkese bağlı kalınmadığını gösterdiğini savundu. Tahran yönetimi ayrıca Avrupa Birliği'ni İran'a yönelik saldırılar karşısındaki tutumu nedeniyle "ikiyüzlülükle" suçladı.

İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kalibaf, deniz ablukasının sürdürülmesini Washington yönetiminin ateşkese bağlı kalmadığının göstergesi olarak değerlendirdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Kalibaf, siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarının yoğunlaşmasına da işaret ederek, bölgede gerilimi artıran adımların ateşkes ruhuyla bağdaşmadığını ifade etti.

Kalibaf açıklamasında, "Deniz ablukasının uygulanması ve soykırımcı Siyonist rejimin Lübnan'daki savaş suçlarını şiddetlendirmesi, ABD'nin ateşkese bağlı kalmadığının açık kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

"Her tercihin bir bedeli vardır"

İranlı yetkili, bölgedeki gelişmelerin sonuçlarının zaman içinde ortaya çıkacağını belirterek, "Her tercihin bir bedeli vardır ve eninde sonunda her şey yerli yerine oturacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İran'dan AB'ye sert tepki

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Avrupa Birliği'ne yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın kendisine yönelik saldırıların kaynaklarını hedef almasının meşru müdafaa hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik saldırılar karşısındaki tutumunu eleştiren Bekayi, Brüksel yönetimini "ikiyüzlü davranmakla" suçladı. İranlı sözcü, AB'nin hukukun üstünlüğü ve Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine bağlı kalması gerektiğini belirterek, "saldırganlara yönelik savunmacı politikadan vazgeçilmesi" çağrısında bulundu.

Bölgesel gerilim yeniden yükseliyor

Tahran yönetiminden gelen açıklamalar, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve Lübnan cephesindeki çatışmalar nedeniyle bölgedeki tansiyonun yeniden yükseldiğine işaret ediyor. İran, ABD ve Batılı ülkelerin politikalarını eleştirirken, Avrupa Birliği ve Washington ise bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor.

İran füze üslerini ayağa kaldırdı! Uydu görüntüleri ABD planlarını boşa çıkardı
İran füze üslerini ayağa kaldırdı! Uydu görüntüleri ABD planlarını boşa çıkardı

Gündem

İran füze üslerini ayağa kaldırdı! Uydu görüntüleri ABD planlarını boşa çıkardı

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: ABD İran üslerini vurdu, Kuveyt'e saldırı düzenlendi!
Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: ABD İran üslerini vurdu, Kuveyt'e saldırı düzenlendi!

Gündem

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: ABD İran üslerini vurdu, Kuveyt'e saldırı düzenlendi!

Trump, İran ABD ile anlaşmaya varmak istiyor ama… Siyonist istemiyor!
Trump, İran ABD ile anlaşmaya varmak istiyor ama… Siyonist istemiyor!

Dünya

Trump, İran ABD ile anlaşmaya varmak istiyor ama… Siyonist istemiyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23