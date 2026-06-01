Kıl payı il oldu: İşte Türkiye'de sonradan il olan ilçeler!
Türkiye'de bazı yerleşimler küçük birer ilçe olarak başladıkları yolculuklarına il olarak devam etmiş. İşte Türkiye'nin sonradan il olan ilçeleri...
1989'DA İL OLANLAR: AKSARAY (Niğde'ye bağlıydı)
BAYBURT (Gümüşhane'ye bağlıydı)
KARAMAN (Konya'ya bağlıydı)
KIRIKKALE (Ankara'ya bağlıydı)
1990'DA İL OLANLAR: BATMAN (Siirt'e bağlıydı)
ŞIRNAK (Siirt'e bağlıydı)
1991'DE İL OLANLAR: BARTIN (Zonguldak'a bağlıydı)
1992'DE İL OLANLAR: En fazla il bu yıl kuruldu... ARDAHAN (Kars'a bağlıydı)
IĞDIR (Kars'a bağlıydı)
KARABÜK (Zonguldak'a bağlıydı)
KİLİS (Gaziantep'e bağlıydı)
OSMANİYE (Adana'ya bağlıydı)
YALOVA (İstanbul'a bağlıydı)
DÜZCE (Bolu'ya bağlıydı; 1999 depremi sonrası 1999'da il oldu) Düzce diğerlerinden farklı olarak 1999 yılında il statüsü kazandı.( kaynak: haber7
