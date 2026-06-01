Kıl payı il oldu: İşte Türkiye'de sonradan il olan ilçeler!
Türkiye'de bazı yerleşimler küçük birer ilçe olarak başladıkları yolculuklarına il olarak devam etmiş. İşte Türkiye'nin sonradan il olan ilçeleri...

1989'DA İL OLANLAR: AKSARAY (Niğde'ye bağlıydı)

BAYBURT (Gümüşhane'ye bağlıydı)

KARAMAN (Konya'ya bağlıydı)

KIRIKKALE (Ankara'ya bağlıydı)

1990'DA İL OLANLAR: BATMAN (Siirt'e bağlıydı)

ŞIRNAK (Siirt'e bağlıydı)

1991'DE İL OLANLAR: BARTIN (Zonguldak'a bağlıydı)

1992'DE İL OLANLAR: En fazla il bu yıl kuruldu... ARDAHAN (Kars'a bağlıydı)

IĞDIR (Kars'a bağlıydı)

KARABÜK (Zonguldak'a bağlıydı)

KİLİS (Gaziantep'e bağlıydı)

OSMANİYE (Adana'ya bağlıydı)

YALOVA (İstanbul'a bağlıydı)

DÜZCE (Bolu'ya bağlıydı; 1999 depremi sonrası 1999'da il oldu) Düzce diğerlerinden farklı olarak 1999 yılında il statüsü kazandı.( kaynak: haber7

