Fatih Atik, CHP kurultayını kilitleyeni ifşa etti! “Kurultayı yapılamaz hale getiren Özel ve arkadaşlarının başvurusu!”

TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmede bulundu: “CHP’nin dünkü korsan MYK toplantısından kurultay için imza toplanması kararı çıkmış. Oysa herkes biliyor ki tedbir kararı sürerken ve mahkeme kararı kesinleşmeden kurultay toplanamaz. Peki süreci kilitleyen bu noktaya nasıl gelindi? CHP’yi kurultay yapamaz hale getiren Özgür Özel ve arkadaşlarının başvurusu oldu. Tedbir kararına itiraz eden CHP avukatlarının itirazı yine İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi. CHP’nin avukatları bu kez Yargıtay’a temyiz başvurusu yaptı. ‘Kararı temyiz etmeyin’ uyarılarına rağmen Yargıtay’a yapılan o başvuru süreci kilitledi ve mutlak butlan kararı kesinleşmeden kurultay yapılması imkansız hale geldi. Üstelik başvuruyu ‘Harcını bile ödedik’ diyerek Özel kendisi duyurdu”

“KILIÇDAROĞLU’NU YENİDEN DEVİRME İHTİMALİNİ KENDİ ELLERİYLE İMKANSIZ HALE GETİRDİLER!”

“Oysa temyiz edilmese karar kesinleşecek ve 45 gün içinde zorunlu olarak kurultaya gidilecekti” diyen Atik şöyle devam etti: “O hatalı başvurunun kurultay toplanmasını imkansız hale getirdiği sonradan fark edildi ancak artık çok geçti. Kılıçdaroğlu’nu yeniden devirme ihtimalini kendi elleriyle imkansız hale getirdiler. Bu gerçeği bilmelerine rağmen imza toplamaya başlıyoruz denilmesi büyük bir çelişki ve kamuoyunu bir kez daha aldatma girişimi gibi görünmüyor mu?”