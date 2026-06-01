  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekrem talimat verdi, Özgür ekibi topladı Sözcü TV de gerçeği gördü! CHP'deki bölünme iktidar hesabını değiştirdi mi? CHP'lilerin ikiyüzlülüğüne bakın! İBB'nin açtığı ilanı görenler pes dedi İngiliz topa girdi ABD’nin hasarı çok büyük Boyaları döküldü TBMM’nin bu haftaki gündemi belli oldu! Gözler CHP’de olacak Türkiye büyüme rakamları belli oldu Trump, İran ABD ile anlaşmaya varmak istiyor ama… Siyonist istemiyor! Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: ABD İran üslerini vurdu, Kuveyt'e saldırı düzenlendi! Çeşme’de rüşvet ağı patladı! Gizlemek için kullandıkları taktik ifşa oldu Kerkük ile ilgili flaş karar! AK Parti’den açıklama geldi
Gündem Fatih Atik, CHP kurultayını kilitleyeni ifşa etti! “Kurultayı yapılamaz hale getiren Özel ve arkadaşlarının başvurusu!”
Gündem

Fatih Atik, CHP kurultayını kilitleyeni ifşa etti! “Kurultayı yapılamaz hale getiren Özel ve arkadaşlarının başvurusu!”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fatih Atik, CHP kurultayını kilitleyeni ifşa etti! "Kurultayı yapılamaz hale getiren Özel ve arkadaşlarının başvurusu!"

CHP ile ilgili yazdıkları bir bir çıkan Fatih Atik, bu kez de “CHP’de Kurultay neden toplanamaz? Çünkü toplanmasın diye harç ödediler!” dedi.

TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmede bulundu: “CHP’nin dünkü korsan MYK toplantısından kurultay için imza toplanması kararı çıkmış. Oysa herkes biliyor ki tedbir kararı sürerken ve mahkeme kararı kesinleşmeden kurultay toplanamaz. Peki süreci kilitleyen bu noktaya nasıl gelindi? CHP’yi kurultay yapamaz hale getiren Özgür Özel ve arkadaşlarının başvurusu oldu. Tedbir kararına itiraz eden CHP avukatlarının itirazı yine İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi. CHP’nin avukatları bu kez Yargıtay’a temyiz başvurusu yaptı. ‘Kararı temyiz etmeyin’ uyarılarına rağmen Yargıtay’a yapılan o başvuru süreci kilitledi ve mutlak butlan kararı kesinleşmeden kurultay yapılması imkansız hale geldi. Üstelik başvuruyu ‘Harcını bile ödedik’ diyerek Özel kendisi duyurdu”

“KILIÇDAROĞLU’NU YENİDEN DEVİRME İHTİMALİNİ KENDİ ELLERİYLE İMKANSIZ HALE GETİRDİLER!”

“Oysa temyiz edilmese karar kesinleşecek ve 45 gün içinde zorunlu olarak kurultaya gidilecekti” diyen Atik şöyle devam etti: “O hatalı başvurunun kurultay toplanmasını imkansız hale getirdiği sonradan fark edildi ancak artık çok geçti. Kılıçdaroğlu’nu yeniden devirme ihtimalini kendi elleriyle imkansız hale getirdiler. Bu gerçeği bilmelerine rağmen imza toplamaya başlıyoruz denilmesi büyük bir çelişki ve kamuoyunu bir kez daha aldatma girişimi gibi görünmüyor mu?”

Sözcü TV de gerçeği gördü! CHP'deki bölünme iktidar hesabını değiştirdi mi?
Sözcü TV de gerçeği gördü! CHP'deki bölünme iktidar hesabını değiştirdi mi?

Gündem

Sözcü TV de gerçeği gördü! CHP'deki bölünme iktidar hesabını değiştirdi mi?

CHP’li Berhan Şimşek CHP'lilere beddua etti: Oyu, ocakları batsın!
CHP’li Berhan Şimşek CHP'lilere beddua etti: Oyu, ocakları batsın!

Gündem

CHP’li Berhan Şimşek CHP'lilere beddua etti: Oyu, ocakları batsın!

CHP’nin reklam filminde FETÖ detayı! CHP "Tıkır tıkır çalışıyor bizim belediyeler" reklam filmi ile FETÖ’ye selam çakmış!
CHP’nin reklam filminde FETÖ detayı! CHP “Tıkır tıkır çalışıyor bizim belediyeler” reklam filmi ile FETÖ’ye selam çakmış!

Gündem

CHP’nin reklam filminde FETÖ detayı! CHP “Tıkır tıkır çalışıyor bizim belediyeler” reklam filmi ile FETÖ’ye selam çakmış!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özgür Özel ile fularlı Kemalist gencin bacak savaşı: Gençliğe hitabeyi bakmadan okuyamıyorlar
Siyaset

Özgür Özel ile fularlı Kemalist gencin bacak savaşı: Gençliğe hitabeyi bakmadan okuyamıyorlar

CHP'de ‘mutlak butlan’ kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve avanalerinin Ankara'daki Anıtkabir yürüyüşü krizle sonuçlandı. Görev ..
Sözde 'insan hakları' dersi veren Avrupa'da vahşet: Filistinli hamile kadını darp ettiler
Dünya

Sözde 'insan hakları' dersi veren Avrupa'da vahşet: Filistinli hamile kadını darp ettiler

İnsan hakları ve demokrasi dersi vermeye kalkan Batı’nın iki yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Hollanda polisi, eşinin gözaltına alınmasına en..
Şam-Washington hattında tarihi telefon zirvesi! Ahmed Şara ve Trump Suriye'nin geleceğini görüştü
Gündem

Şam-Washington hattında tarihi telefon zirvesi! Ahmed Şara ve Trump Suriye'nin geleceğini görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri, bölgedeki siyasi ve güvenlikle ilgili kr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23