Eski Milletvekili Tevfik Diker'den CHP'de yaşanan tartışmalara sert tepki!: Kılıçdaroğlu mağdur edildi!

Eski Milletvekili Tevfik Diker, CHP'de son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı süreci ve 38. Olağan Kurultayı'nda ortaya atılan iddialara değinen Diker, parti yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Ekrem İmamoğlu'nun seçim takvimi açıklanmadan yıllar önce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkarıldığını savunan Diker, bu durumun parti içerisindeki diğer isimlerin önünü kestiğini ileri sürdü. İmamoğlu'nun aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürdüğünü hatırlatan Diker, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de İmamoğlu'nun adaylık sürecini desteklediğini iddia etti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda son sözü Parti Meclisi'nin söyleyeceğini belirten Diker, CHP içerisinde adaylık tartışmalarının devam ettiğini ifade etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da süreçteki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydetti.

TEMİZ SİYASET İÇİN ARINMALARI GEREKİR

Açıklamasında CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yargıya taşınan iddialara da değinen Diker, bazı delegelerin oylarının para veya çeşitli menfaatler karşılığında yönlendirildiği yönündeki iddiaların araştırılması gerektiğini söyledi. Kurultay sürecine ilişkin yargıya yapılan başvuruların ve sunulan belgelerin önemine dikkat çeken Diker, "Temiz siyaset anlayışının korunması için bu iddiaların aydınlatılması gerekir" dedi. Siyasi hayatı boyunca merkez sağ çizgide siyaset yaptığını vurgulayan Diker, CHP'li olmadığını ancak kurultay sürecinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağdur edildiğine inandığını belirtti. Diker, desteğinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e değil, Kemal Kılıçdaroğlu'na olduğunu ifade etti.