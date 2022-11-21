'Yunan’ın göçmene yaptığından utanıyorum'

Yunanistan’ın Yanya şehri yakınlarındaki Katsikas’taki bir mülteci kampında 2016 yılında mültecilerle birlikte geçirdiği 40 günü yazdığı “Shukran My Friends (Teşekkürler Kardeşim)” adlı kitapta anlatan İspanyol gazeteci Jose Nunez Tena, bir Avrupalı olarak gördüklerinden utandığını söyledi. Mültecilere yardım etmek için gönüllü olarak 2016’da Yunanistan’a giden Tena, mültecilere yemek ve giyecek dağıtmak, sorunları çözmede aracı olmak düşüncesiyle başladığı yolculuğun, istem dışı şekilde çok farklı yerlere gittiğini “zor ama aynı zamanda güzelliği de olan bu 40 günün sonunda yol rehberi olabilecek bir kitabın çıktığını” ifade etti.

İspanyol gazeteci, “Mülteciler bezden yapılma, su geçiren çadırlarda bekletiliyordu. Yağmur yağdığında durum tam bir felaketti. Ayrıca ne kadar beklemeleri gerektiği, geleceklerinin ne olacağına ilişkin hiçbir bilgi verilmiyordu. Bu büyük bir çaresizlik ve hayal kırıklığı oluyordu. Oradaki insanlar savaştan kaçmıştı. Bu muameleye layık olmak için hiçbir şey yapmadılar. Bunları görünce Avrupalı olarak, insanlığınızdan utanıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Katsikas kampı benim için tam bir eğitim kursu oldu. Gözlerini açıp ağzını kapattığın bir dünya. Çünkü ön yargıları yıkan şeyleri öğrenmeye başlıyorsun” diyen Tena, “Avrupa ve dünyanın geri kalanında çok fazla bilgi kirliliği ve üzerinde oldukça çalışılması ve kırılması gereken ön yargılar var. Suriyeli 7 yaşındaki bir çocuk, bana (Arkadaşım, ben kötü değilim. Ben kötülerden kaçıyorum) demişti. Hemen hepsi aynı şeyi söylüyordu” derken Yunanistan’daki mülteci kampının durumunu, sefaleti gördüğünde bir ara “Avrupalı olmaktan utanma” duygusu yaşadığını aktaran Tena, bunun “siyasi değil, insanlığından utanma anlamında olduğunun” altını çizdi. Tena, Avrupalıların Ukraynalı mültecilere, Suriyelilere davrandığı gibi davranmadığını da belirtip, “Bu ön yargılardan” dedi.