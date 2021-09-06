Yunan'ın büyük korkusu! "Hiçbir şey yapmazsak Türkiye ile anlaşacaklar"

Yunanistan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis G. Valinakis, bölgedeki gelişmelerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yunan diplomat: İttifaklarımız inandırıcı değil

Yunan basınına konuşan Valinakis, Mısır, İsrail ve BAE ile yapılan ittifaklara inanmadığını ifade etti. Valinakis, "Son 10 yıldır sık sık yapılan üçlü toplantıların pratik sonuçları hakkında her zaman sorularım olmuştur. Ancak bu ittifaklar inandırıcı görünmüyor. Örneğin, "Hiçbir şeyin bedavaya verilmediğini ve ilk siz yapmazsanız kimsenin sizin için öldürmeye gelmeyeceğini anlamadık mı?" Ve eğer gerçekten "ittifaklar" elde ettiysek, neden pratikte en küçük örneklerini bile görmedik? Hiç Mısır veya İsrail gemilerinin Oniki Ada'yı ziyaret ettiğini gördünüz mü? Herhangi bir Emirlik veya Fransız uçağının Rodos'a indiğini gördünüz mü? BAE ve Suudi Arabistan, ihtiyacımız olan en önemli silah sistemlerinden bazılarını kiralamak için bize finansal olarak yardımcı oldu mu?" dedi.

"Mısır, Türkiye ile anlaşmayı tercih edebilir"

Mısır'la yapılan anlaşmanın tehlikede olduğunu belirten Yunan diplomat, "Anlaşmayı tamamlama niyetinde olup olmadıklarını Kahire ile derhal netleştirmeliyiz. Mısır'ın Türkiye ile anlaşma yapmayı tercih ettiği aşikar. Tüm planlarımızı alt üst ettiler. Hiçbir şey yapmazsak Doğu Akdeniz'deki tüm MEB'imiz kaybolacak" dedi.

"Libya'nın önemini anlamakta geç kaldık"

Libya'nın önemini anlamakta geç kaldıklarını itiraf eden Valinakis, "Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevim boyunca MEB'lerimizin sınırlarının çizilmesi için mücadele ettim ve anlaşmaya çok yaklaştık. Ama Türkiye'nin diplomatik girişimleri karşısında bunu başaramadık" dedi.

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