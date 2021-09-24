Yunan'ı korku sardı: Türkiye bu güce kavuşmadan onları durdurmalıyız

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Türkiye'yi küstahça "sömürgeci" olmakla suçlayan Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, "Neo-Osmanlılara karşı duran herkes, Türkiye'ye yeterli zaman verilirse bölgedeki tüm ülkeleri sömüreceğini kabul ediyor. Bu Rusya'nın da bildiği bir şey" dedi.

Rusya'nın Suriye'de, Kafkasya'da, Dağlık Karabağ'da ve Ukrayna'da yaşananlara rağmen Türkiye'ye müsamaha gösterdiğini söyleyen Theodoratos, Türkiye ve Rusya'nın gelecekte birbirlerine karşı savaşmak zorunda kalacaklarını iddia etti.

"Türkiye zaman kazanıyor"

"Türkiye politikalarıyla zaman kazanıyor, Rusya ise sürekli Türkiye'yi Batı'dan soyutlayarak koparmaya çalışıyor" diyen Theodoratos, Türkiye'nin kıtalararası balistik füzelerin yanında nükleer silah elde etmeye çalıştığını ileri sürdü.

"Türkiye'ye ambargo uygulanmalı"

"Türkiye çok güçlü olacağı bir noktaya ulaştığında doğrudan sadece Rusları değil tüm çevresini tehdit edecektir" diyen Yunan spiker, "Bu yüzden Türkiye'ya çok şiddetli bir ambargo uygulanmalı. Bu ne yazık ki bu Dağlık Karabağ bölgesinde olmadı" ifadesini kullandı.

"Türkiye'ye gerçekten güçlü olması için daha fazla zaman verilmemeli" diyerek sözlerini sürdüren Theodoratos, Anadolu'da yaşayan nüfusun büyük bir kısmının eski Hristiyan Rumlar olduğunu iddia etti ve şunları kaydetti:

"Türkiye'nin büyük bir kısmı İslamlaşmış Türk bilincine sahip eski Hristiyan Rumlardır. Ama zamanla bu durum değişebilir."

Türkiye'nin nükleer silahlara ve balistik füzelere kavuşmadan askeri olarak durdurulması gerektiğini söyleyen Yunan spiker, "Neo Osmanlıcılık askeri olarak yıkılmalı. Biz saflığımızla Türklere fırsat veriyoruz" dedi.

Türkiye hakkında küstah sözler

Yunanistan'ın enerji alanında stratejik hamleler yapması gerektiğini aktaran Theodoratos, Türkiye'yi küstahça "gaspçı" olmakla suçlayarak şunları söyledi:

"Enerji jeopolitik bir silahtır ve enerjinin ulaşım yolu stratejik bir araçtır. Bu yol hiçbir durumda Türkiye gibi gaspçıların eline geçmemelidir."

Bunun yanında Türkiye ve Rusya ilişkilerinin güçlenmesinin Moskova'nın yararına olmayacağını dile getiren Theodoratos, "Bu ilişkiler Rusya'nın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayacak. Tam tersine gelecekte daha büyük ve ciddi bir sorun haline gelecek" ifadelerini kullandı.

Yunan spiker ayrıca bakımsızlıktan dökülen ve denizlerde yüzemediği için limanlarda bekletilen Yunan donanmasının Türk donanmasından daha güçlü olduğunu iddia ederek gülünç sözler sarfetti.

Neo-Osmanlıcılık nedir?

Yeni Osmanlıcılık veya Neo-Osmanlıcılık, Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun dini, kültürel ve politik mirasını sahiplenmesi gerektiğini savunan bir ideolojidir.