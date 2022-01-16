Yunan'dan tarihi itiraf: Türkiye’yi engellememiz imkansız

Türkiye'ye karşı silahlanma yarışına giren Yunanistan'dan tarihi bir itiraf geldi. Milyarlarca dolar harcayarak uçak, savaş gemisi ve türlü mühimmatları ithal eden Atina, ne yapsalar da Türkiye'yi geçemediklerini söyledi. Yunan medyasından İn.gr haber sitesinde “Türkiye'nin Müdahalesi: Mümkün mü, paradigma kayması mı?” başlıklı bir analiz yayımlandı.

“Türkiye bölgesel bir güç”

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Danışmanı ve Yunanistan Avrupa ve Dış Politika Vakfı (ELIAMEP) Danışma Kurulu Üyesi Emekli Yunan Büyükelçi Profesör Panagiotis İoakimidis tarafından kaleme alınan yazıda, Atina yönetiminin Türkiye’ye karşı attığı adımların hiçbir işe yaramadığı ve yaramayacağı itirafında bulunuldu.

Makalede, şu ifadelere yer verildi: "Şuna bir açıklık getirelim: Atina'nın Türkiye'nin bölgesel bir güç haline gelmesini engellemek adına uyguladığı politika çıkmaz sokaktır, etkisizdir, imkansızdır. Sonuç getirmeyecek. Çok fazla kaynak israf ediyoruz. Ve ne kadar erken anlarsak o kadar iyi. Diyalog politikasından bahsetmiyoruz. Türkiye, sorunlarına rağmen zaten yarı bölgesel bir güç. Ve daha fazlası olmayı hedefliyor.

“Ekonomileri bizim 4 katımız”

Türkiye, bölgenin en kalabalık ülkesi. Komşu ülkelerden sadece İran'ın buna karşılık gelen bir nüfusu var. En büyük ekonomiye (Yunan ekonomisinden neredeyse dört kat daha büyük) sahip ve dünyanın en büyük onuncu ekonomisi olmayı hedefliyor. Ve ekonominin büyüklüğü nedeniyle, en gelişmiş 20 (G-20) ekonomi grubunun bir parçası. Güçlü bir silahlı kuvvetleri var. Önemli bir silah endüstrisine (dron üretimi vb.) sahipler. Ayrıca "yumuşak güç" olarak da ortaya çıktılar. Örneğin ihracat yapıyorlar; dünya çapında diziler.

“Türkiye'ye karşı her şeyi yapıyoruz”

Yunanistan, yüksek maliyetler ödemeye istekli, açıkça daha güçlü ülkelerin (ABD, Rusya ve Çin gibi) uygulayabileceği stratejiyi Türkiye’ye karşı uygulamaya çalışıyor. Güvenilmez ülkelerle bile askeri caydırıcı ittifaklar kuruyoruz, ülkedeki ABD varlığını genişletiyoruz, yaptırımlar peşinde koşuyoruz. Türkiye'nin hegemonik bir güç olmasını engellemek için her şeyi yapıyoruz. Başarılı olabilecek, Yunanistan'ı koruyacak tek seçenek, Türkiye’nin AB üyeliğinden başka bir şey değil. Türkiye’nin Avrupa bağlantısı derinleştirilmeli. Doğu Akdeniz’de dışlanmamalı. Diyalog yolunda gitmeliyiz. Şimdi bir paradigma değişikliğine ihtiyacımız var."