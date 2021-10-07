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Gündem Yunan'dan küstah İzmir provokasyonu!
Gündem

Yunan'dan küstah İzmir provokasyonu!

Türkiye'nin dibindeki adada hak talep eden Yunanlar, İzmir'i arkalarına alıp fotoğraf çektirdi. Fotoğrafta yer alan Yunanistan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, "Her ada, her küçük ada, her kayalık adacık, bir Yunan yurdu! Her yerdeyiz!" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 10:40:00 -
Yunan'dan küstah İzmir provokasyonu!

Yunanistan, Ege Adaları üzerinden tahriklerine devam ediyor. Ülkede geçtiğimiz hafta, Türkiye'nin dibinde bulunan birkaç adada tatbikat yapıldı.

Yunanistan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias da bu tatbikatlarda yer aldı.

Koyun Adası’nda da tatbikat yapılırken; tatbikatı adada izleyen Hardalias, arkada İzmir görünecek şekilde Yunan askerleri ile poz verdi.

Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Hardalias, "Her ada, her küçük ada, her kayalık adacık, bir Yunan yurdu! Her yerdeyiz!" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ali KOÇ

sayenizde KABUSTU, gerçek oluyor...
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099

yunanı denize dökmemişler. adalara çıkarmışlar belliki. gazyi adeta ilahlaştıranlar buna neder acaba.
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