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Dünya Yunan’dan deprem fırsatçılığı
Dünya

Yunan’dan deprem fırsatçılığı

Asrın felaketine dönen depremler sonrası Türkiye’ye yardımlar gönderip, iyi niyetli açıklamalar yapan Yunan hükümetinin aksine, ülke içinde Türk düşmanlarının nefret söylemi bitmiyor...

Yeniakit Publisher
2023-02-25 12:53:00 -
Yunan’dan deprem fırsatçılığı

Eski Yunanistan Genelkurmay Başkanı Amiral Evangelos Apostolakis, Türkiye’nin deprem afeti yaşadığı bir dönemde adeta savaş çığırtkanlığı yaparak, “Yunan kara sularını genişletmenin tam zamanı” olduğunu söyledi. Yunan kanalı Open TV’de bir programa katılan Apostolakis, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yaşanan deprem felaketlerinden ne kadar etkilendiğinin tartışıldığı programda akıllara zarar ifadeler kullandı.

“12 mil için tam zamanı”

Türkiye’deki seçimlerde hükümetin değişmesini beklediğini söyleyen Apostolakis, deprem afetinin yaşandığı bir dönemde adeta savaş çığırtkanlığı yaptı.
Apostolakis, “Yunanistan’ın kara sularının 12 deniz miline çıkması gerektiğini” ve bu hamle için “tam  zamanı” olduğunu ifade ederek, bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini iddia etti.

Türkiye; 1995’te aldığı kararla, Yunanistan’ın kara sularını 12 mile çıkarmasını savaş sebebi olarak sayacağını açıklamıştı.

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