Yunan’dan al haberi: Türklerden yapay zekalı yeni nesil dijital gözetleme!

Tahsin HAN

Yunan basını bu defa da Türkiye’nin yeni deniz gözetleme sistemini manşetlerne taşıdı... Pentapostagma ve Europost sitelerinin haberine göre; HAVELSAN, sensör verileriyle kameradan elde edilen bilgileri eşleştirerek denizleri daha güvenli hale getiren yeni nesil durumsal farkındalık sistemi geliştirdi.

Haberlerde şu ifadeler kullanıldı: “HAVELSAN temsilcileri, BLUEVISION’ın standart navigasyon yardımının ötesine geçtiğini ve istihbarat, gözetim ve keşif için özel yazılım paketlerinin yanı sıra özel arama ve kurtarma protokollerini de içerdiğini belirtti.

HAVELSAN’ın, ülkesinin Silahlı Kuvvetleri için çeşitli ürünler geliştirmiş, Türkiye’nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden biri olduğu bilinmektedir.

Bir Türk medyasına göre, zorlu deniz ortamlarında faaliyet gösteren hem donanma hem de ticari gemilerde durumsal farkındalığı artırmak için bilgisayar görüşünü sensör verileriyle birleştiren yapay zekâ destekli bir deniz güvenlik sistemi olan “BLUEVISION”ı yakın zamanda geliştirdi.

RADAR ÖTESİ GERÇEK ZAMANLI TESPİT

Platform, geliştiricilerin kapsamlı bir ‘güvenli deniz görüntüsü’ olarak tanımladığı şeyi oluşturmak için termal ve günlük kamera görüntülerini Otomatik Tanıma Sistemi verileriyle birleştiriyor; bu, gerçek zamanlı optik ve dijital verilerin birleşimidir. Radara dayalı geleneksel çözümlerin aksine, BLUEVISION, elektromanyetik sistemlerin genellikle algılayamadığı küçük tekneleri, yüzen şamandıraları ve sudaki insanları tespit ederek operatörlere olası çarpışma riskleri hakkında anında görsel ve işitsel uyarılar sağlar.

Sistemin modüler mimarisi, canlı video akışlarına dijital bilgiler yerleştiren ve aydınlatma koşullarından bağımsız olarak yüzeydeki nesneleri otomatik olarak sınıflandırırken coğrafi koordinatlarını doğru bir şekilde tahmin eden yüksek performanslı bir yapay zeka işlem birimini içerir.

Türk Deniz Kuvvetleri, ihtilaflı sularda otonom seyrüsefer ve arama kurtarma görevlerini desteklemek amacıyla SANCAR silahlı insansız su üstü aracına bu sistemi entegre etti.

İSTİHBARAT İÇİN DE KULLANILABİLİR

BLUEVISION, HAVELSAN’ın ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile tam entegrasyon halinde çalışarak, insansız deniz aracının sensörleri ile filonun komuta merkezleri arasında kusursuz bir arayüz oluşturur. Bu teknoloji, periskoplu denizaltı gözetleme operasyonlarına da uyarlanarak, kullanım alanını su üstü gemilerinin ötesine, su altı istihbarat toplama görevlerine kadar genişletmiştir.

Ticari denizcilik uygulamaları

Askeri kullanımın ötesinde, HAVELSAN, VN Maritime ve Piloda Tersanesi ile ortaklıklar kurarak teknolojiyi RAFNAR botlarına entegre etti; ticari konteyner gemileri ise uluslararası rotalarda seyir güvenliğini artırmak için sistemi kullanmaya başladı.

YUNANİSTAN ÖNLEM ALMALI İKAZI

‘Komşu ülkelere’ göre, USV SANCAR’ın deniz gözetimi (yüzey ve su altı), arama kurtarma ve muharebe görevleri, ‘BLUEVISION’ın Ege ve Güneydoğu Akdeniz’de Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenliği’ne fayda sağlamak üzere her türlü aydınlatma koşulunda katkıda bulunacağı üç ana alandır. Bu durum, Türkiye’nin yapay zekayı savunma ürünlerine entegre etme aşamasına geçtiğini gösteriyor; dolayısıyla ülkemizin adımları en azından orantılı olmalıdır.”