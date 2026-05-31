Dünya

Yunan’dan al haberi: Türklerden yapay zekalı yeni nesil dijital gözetleme!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yunan basını, Türkiye’nin savunma sanayi teknolojisini konuşmaya ve manşetlere taşımaya devam ediyor... Pentapostagma sitesi, “Yapay zekâ kullanan yeni nesil Türk dijital deniz gözetleme sistemi BLUEVISION” manşetiyle çıktı. Haberde, “Radarların aksine BLUEVISION, elektromanyetik sistemlerin algılayamadığı küçük tekneleri, yüzen şamandıraları ve sudaki insanları tespit ederek operatörlere olası çarpışma riskleri hakkında anında görsel ve işitsel uyarılar sağlar. Ayrıca bu yeni nesil sistem istihbarat için de kullanılabilir. Yunanistan bu teknolojiye karşı önlem almalı!" denildi.

 Tahsin HAN 

Yunan basını bu defa da Türkiye’nin yeni deniz gözetleme sistemini manşetlerne taşıdı... Pentapostagma ve Europost sitelerinin haberine göre; HAVELSAN, sensör verileriyle kameradan elde edilen bilgileri eşleştirerek denizleri daha güvenli hale getiren yeni nesil durumsal farkındalık sistemi geliştirdi.

Haberlerde şu ifadeler kullanıldı: “HAVELSAN temsilcileri, BLUEVISION’ın standart navigasyon yardımının ötesine geçtiğini ve istihbarat, gözetim ve keşif için özel yazılım paketlerinin yanı sıra özel arama ve kurtarma protokollerini de içerdiğini belirtti.

HAVELSAN’ın, ülkesinin Silahlı Kuvvetleri için çeşitli ürünler geliştirmiş, Türkiye’nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden biri olduğu bilinmektedir.

Bir Türk medyasına göre, zorlu deniz ortamlarında faaliyet gösteren hem donanma hem de ticari gemilerde durumsal farkındalığı artırmak için bilgisayar görüşünü sensör verileriyle birleştiren yapay zekâ destekli bir deniz güvenlik sistemi olan “BLUEVISION”ı yakın zamanda geliştirdi.

RADAR ÖTESİ GERÇEK ZAMANLI TESPİT

Platform, geliştiricilerin kapsamlı bir ‘güvenli deniz görüntüsü’ olarak tanımladığı şeyi oluşturmak için termal ve günlük kamera görüntülerini Otomatik Tanıma Sistemi verileriyle birleştiriyor; bu, gerçek zamanlı optik ve dijital verilerin birleşimidir. Radara dayalı geleneksel çözümlerin aksine, BLUEVISION, elektromanyetik sistemlerin genellikle algılayamadığı küçük tekneleri, yüzen şamandıraları ve sudaki insanları tespit ederek operatörlere olası çarpışma riskleri hakkında anında görsel ve işitsel uyarılar sağlar.

Sistemin modüler mimarisi, canlı video akışlarına dijital bilgiler yerleştiren ve aydınlatma koşullarından bağımsız olarak yüzeydeki nesneleri otomatik olarak sınıflandırırken coğrafi koordinatlarını doğru bir şekilde tahmin eden yüksek performanslı bir yapay zeka işlem birimini içerir.

Türk Deniz Kuvvetleri, ihtilaflı sularda otonom seyrüsefer ve arama kurtarma görevlerini desteklemek amacıyla SANCAR silahlı insansız su üstü aracına bu sistemi entegre etti.

İSTİHBARAT İÇİN DE KULLANILABİLİR

BLUEVISION, HAVELSAN’ın ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile tam entegrasyon halinde çalışarak, insansız deniz aracının sensörleri ile filonun komuta merkezleri arasında kusursuz bir arayüz oluşturur. Bu teknoloji, periskoplu denizaltı gözetleme operasyonlarına da uyarlanarak, kullanım alanını su üstü gemilerinin ötesine, su altı istihbarat toplama görevlerine kadar genişletmiştir.

Ticari denizcilik uygulamaları

Askeri kullanımın ötesinde, HAVELSAN, VN Maritime ve Piloda Tersanesi ile ortaklıklar kurarak teknolojiyi RAFNAR botlarına entegre etti; ticari konteyner gemileri ise uluslararası rotalarda seyir güvenliğini artırmak için sistemi kullanmaya başladı.

YUNANİSTAN ÖNLEM ALMALI İKAZI

HAVELSAN temsilcileri de, BLUEVISION’ın standart navigasyon yardımının ötesine geçtiğini ve istihbarat, gözetim ve keşif için özel yazılım paketlerinin yanı sıra özel arama ve kurtarma protokollerini de içerdiğini belirtti.

‘Komşu ülkelere’ göre, USV SANCAR’ın deniz gözetimi (yüzey ve su altı), arama kurtarma ve muharebe görevleri, ‘BLUEVISION’ın Ege ve Güneydoğu Akdeniz’de Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenliği’ne fayda sağlamak üzere her türlü aydınlatma koşulunda katkıda bulunacağı üç ana alandır. Bu durum, Türkiye’nin yapay zekayı savunma ürünlerine entegre etme aşamasına geçtiğini gösteriyor; dolayısıyla ülkemizin adımları en azından orantılı olmalıdır.”

Hakan TAŞÇI

TÜRKLERİN VARLIĞI YÜKSELİŞİ BU COĞRAFYA İÇİN BULUNMAZ NİMETTİR GEÇMİŞİMİZ BUNA ŞAHİTTİR Türk Milleti her zaman BARIŞI .HAKKI, ADALETİ. EŞİTLİĞİ UYGULAMIŞ.TEBAASI OLAN MİLLETLERİ KORUMUŞ..HOR ,HAKİR GÖRÜLEN ORTODOKSLARI AYAĞA KALDIRMIŞTIR. SÖMÜRGECİLİĞİN VE SOYKIRIMIN KARŞISINDA OLMUŞTUR. TÜRKLERİN TARİHİ GERÇEKLERİ, BATILILARIN YAHUDİLERİN TARİHİ GERÇEKLERİ ORTADADIR...Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Adası enerji kaynaklarının.dünya ticaret yollarının anahtarıdır.TERÖRİST İSRAİL ABD İNGİLTERE AB DEVLETLERİ İLE BİRLİKTE TÜRK DÜŞMANLIĞNI KÖPÜRTEREK YUNANİSTANI TÜRKİYEYE KARŞI KIŞKIRTIYORLAR.YUNANİSTAN DİYE BİR DEVLET VARSA OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN HİMAYESİNE BORÇLU DUR.YUNANLILAR GELECEKTEDE VAR OLMAK İSTİYORSA TÜRKLERLE İTTİFAK YAPMALI. TERÖRİST İSRAİL VE KORSAN ABD Güney Kıbrısa DOĞU AKDENİZ çökecek TÜRKİYEYE KARŞI YUNİSTANI KULLANIYOR..YUNANİSTAN KÜÇÜK GELİŞMEMİŞ KÖHNE KALMIŞLIĞINI AVRUPA BİRLİĞİNİN KUYRUĞUNA TAKILDIĞI İÇİN YAŞIYOR...ERMENİSTAN GİBİ TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPARSA YUNANİSTAN KAZANIR.. EKONOMİSİ GELİŞİR KALKINIR. Rumlar GKR,Yunanistan biran önce doğruları gerçekleri görür.Türkiye ile ittifak yapar.Terörist İSRAİL saldırgan işgalci sömürgeci BENCİL PAYLAŞMAZ GİRDİĞİ YERDEN ÇIKMAZ İNSANLARIN İNSANLIĞIN DÜŞMANI OLDUĞU İÇİN MEDENİYETLERİ MİLLETLERİ CİNSİYETLERİ ORTADAN KALDIRIR İNSANLARI GOİM YAPAR..İŞİNE YARAMAYANLARI ÖLDÜRÜR. TERÖRİST israil FİTNE FESATTIR.Huzursuzluk güvensizlik ortamı üretir barışı engeller KAOSLA KANLA KATLİAMLA BESLENİR..Yunanı Rumu Ermeniyi düşünmez onları kullanır.YAHUDİYE GÜVENİLMEZ MERHAMET EDİLMEZ.İ..YAHUDİLER DÜNYADAKİ ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRİNCE İNGİLİZİ ABDLİYİ FRANSIZI ALMANI İTALYANI HOLLANDALIYI PORTEKİZLİYİ BELÇİKALIYI İSVEÇLİYİ İSVİÇRELİYİ DANİMARKALIYI TANIMAYACAK ONLARADA KATLİAM VE SOYKIRIM UYGULAYACAK ..ŞİMDİ KULLANDIĞI İÇİN SESLENMİYOR. ZAMAN ZAMAN SALDIRDIĞU YERLERDEKİ HRİSTİYAN DÜŞMANLIĞI ORTAYA ÇIKSADA GERİ ADIM ATIYOR..YAHUDİYE GÖRE YAHUDİ ÜSTÜN IRK ..DÜNYA YAHUDİYE VADEDİLMİŞ DİĞER İNSANLAR MİLLETLER GOİMDİR KÖLEDİR.
