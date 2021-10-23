Yunan’da “İslami finans” paniği

MÜNÜBE YILMAZ

İstanbul’u İslam dünyası için bir finans merkezi haline getirecek proje Yunanları panikletti. Greek Reporter isimli İngilizce yayın yapan haber sitesi, “Erdoğan Türkiye'de İslami bir ‘Wall Street’ kurmak istiyor” başlığıyla verdiği haberde “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke ekonomisinin ciddi sıkıntıda olduğu bir zamanda İstanbul'u İslam dünyası için bir finans merkezi haline getirmek istediğini söyledi” ifadelerini kullanarak hazımsızlığını gözler önüne serdi.

Ayrıca ekonomik verilerin Erdoğan’ı köşeye sıkıştırdığını ileri süren gazete, “Erdoğan'ın taahhüdü, Türkiye ekonomisinin krizin ortasında olduğu bir zamanda geldi. Perşembe günü, Merkez Bankası politika faizini yüzde 18'den 16'ya düşürdü” hatırlatmasında bulunarak da Haçlı zihniyetinin faizlerin düşmesinden rahatsız olduğunu ortaya koydu.