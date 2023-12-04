Yunan'a sığınmak isteyen teröristler kıskıvrak yakalandı!
Edirne'de son bir haftada yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 6 terör örgütü üyesi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin terörle mücadele ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK üyesi 3, terör örgütü FETÖ üyesi 2 ve terör örgütü MLKP üyesi 1 kişi yakalandı.
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan zanlıların gözaltı işlemleri sürüyor.
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