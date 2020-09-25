Yunana özendi! Müptezel Rapçi Ezhel’den Başkan Erdoğan’a küfür
Şarkılarında gençleri zehirleyen ahlaksız rapçi Ezhel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili küstah ve ağır ifadeler kullandı. Ezhel’in skandal paylaşımı daha Yunan medyasının Erdoğan hakkında çirkin manşeti gündemden düşmemişken geldi.
Batı kültürünün kölesi ahlaksız rapçi Ezhel mahlasıyla bilinen Ömer Sercan İpekçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı alçak paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.
Uyuşturucu, alkol ve küfürle gençleri zehirleyen rapçi Ezhel yaptığı küstah paylaşımla büyük tepki topladı.
Ezhel, Başkan Erdoğan hakkında küfür içerikli ifadeler paylaştı. Ezhel'in Başkan Erdoğan hakkında ağza alınmayacak sözler kullandığı paylaşıma tepki gösteren vatandaşlar, "Sürekli küfürler yağdıran bu keş ne zaman tutuklanacak" yorumunda bulundu.
Batı kültürünün kölesi, şarkılarında fuhuş eksik olmayan Ezhel, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşımda "F.ck You Mr. Erdoğan" sözlerine yer verdi.
Can Dündar’ın kankası
Twitter kullanıcıları, haylaz rapçinin bu alçak paylaşımı için tutuklama çağrısında bulundu.
Ezhel, firari Can Dündar’a röportajıyla gündeme gelmişti.
Ezhel Yunan’a özendi!
Doğu Akdeniz’de provokasyonlarını arttıran Yunanistan’ın medyası da Başkan Erdoğan’ı hedef almıştı. Sosyal medya kullanıcıları Ezhel’in paylaşımıyla birlikte Yunan medyasına da ateş püskürdü.
Yunanistan'da yayınlanan 'Dimokratia' adlı gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin ve ağır şekilde hakaret etmişti. Manşet başlığında ağır küfür eden gazete üst başlığında ise "Sultanın" şizofrenik taleplerine Yunanistan nasıl cevap vermesi gerekirdi" ifadelerini kullanmıştı.