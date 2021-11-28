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Gündem Yunan yine provokasyon peşinde! Türk köyüne komando yığdılar
Gündem

Yunan yine provokasyon peşinde! Türk köyüne komando yığdılar

Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye'ye karşı provokasyon peşinde koşan Batı'nın şımarık veleti Yunanistan, Batı Trakya’daki Türk köylerine asker yığmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2021-11-28 14:15:00 -
Yunan yine provokasyon peşinde! Türk köyüne komando yığdılar

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı Sofulu bölgesinde bulunan Türk köylerinden Büyük Derbent’e özel kuvvetlere bağlı komandolar yerleştirecek.

Köy komando yığdılar

Komandoların Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un emriyle köye geldiği ve askerlerin eski Paraskevudi kışlasında konuşlanacağı belirtildi. Ayrıca bölgede görev yapmak üzere kışlaya 4 askeri helikopter sevk edildi.

Yunan makamları birliğin Bulgaristan-Yunanistan sınırında kaçak göçmenlerin geçişini engellemek ve insan tacirlerinin faaliyetlerini önlemek için sevk edildiğini öne sürdü. Komandoların bölgede 24 saat devriye gezeceği öne sürüldü. Bölgede hali hazırda Yunan askeri ve AB Sınır Koruma Birlikleri (Frontex) görev yapıyordu.

Köy ortasında tatbikat

Yunanistan daha önce de sınır güvenli gerekçesi ile Türk köyleri Çirmen ve Sofulu’ya da komando birlikleri kurmuştu. Yine Yunan komando birlikleri Mustafçova Belediyesi’ne bağlı Gökçepınar köyününün ortasında ağır silahlarla tatbikat yapmıştı. Dedeağaç’a ABD askerlerinin sevkiyatı da sürüyor. Önceki gün 375 ABD askeri daha, düzenlenecek olan askeri tatbikata katılmaları için Dedeağaç’a getirildi.

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Yorumlar

ne oluyr la?

bu i.nelerin de bizden farkları yok ha; yaygara, gargara..
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