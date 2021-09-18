Yunan yine kaşınıyor! "Türkiye daha fazla gelişmeden karşı hamle yapmalıyız"

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türk savunma sanayinin daha fazla gelişmeden Yunanistan'ın karşı atak yapması gerektiğini söyledi.

"Türkiye'nin en büyük düşmanı Yunanistan"

Türkiye'nin "en büyük düşmanı"nın Yunanistan olduğunu ileri süren Theodoratos, "Kimse Türkiye dinleniyor demesin, tam da bunu söylememizi istiyorlar. Türkiye asla dinlenmiyor. Tüm Türk ekipman projeleri kara, deniz, hava ve uzay bitti bitiyor" diye konuştu.

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı "hava" ve "deniz" gücüne ağırlık vermesi gerektiğini kaydeden Theodoratos, "Çünkü Türkiye bu geçen zamanda sadece iç değişiklikler yapmıyor. Aynı zamanda yurt dışına da nüfuz ediyor. Yurt dışındaki pozisyonunu güçlendiriyor ve sonraki adımlar için hazırlanıyor" dedi.

"Kazanmak zorundayız"

Gücün anahtarının "enerji" olduğunu ve Türkiye'nin enerji kaynaklarına sahip çevre ülkelere "zorbalık" yaptığı yalanını ortaya atan Theodoratos, şöyle devam etti:

"Yunanistan'ın enerji konularında mümkün olduğunca kendine yetebilen hale gelmesi gerekiyor. Türkiye ile tek başımıza uğraşamayız. İki yumruk hayal edin. Biri Türkiye, diğeri Yunanistan. Türkiye yumruğunu sıkıyor. Yumruğunu nasıl sıkıyor? Çok basit bir yolla kendisiyle ilgili her şeyi güçlendirerek. Biz ise gevşeme eğilimi gösteriyoruz. Bunun durması gerekiyor. Yumruğumuzu daha çok sıkmalıyız. Bir çatışma olduğunda parmaklarımız arasında boşluk olmamalı ki bizi geri itmek kolay olmasın. Askeri çatışmaya, kültürel çatışmaya ve on yıllardır devam eden siyasi çatışmaya dayanabilmek için güçlü yumruk olmalıyız. Karşı tarafı yenmek tek amacımız. Kazanmak zorundayız."