Yunan yine fırsatçılık peşinde! Türkiye'ye karşı harekete geçtiler

Uzun yıllardır mali krizle boğuşan Yunanistan, gerilim taraftarlarının ve silah tüccarlarının yeni gözdesi haline geldi. Türkiye, defalarca 'masayı' işaret etmesine rağmen, Yunanistan silahlanma harcamalarını 5 katına çıkardı. Ancak yine de, Türkiye'yle baş edemeyecek kadar zayıf...

ABD'de yayın yapan ve Amerikan-Yunan haberlerine odaklanan The National Herald'da yer alan bir makalede, altı yeni ve 12 kullanılmış Fransız yapımı Rafale savaş uçağı satın almaya hazırlana Yunanistan'ın, denizlerde Türkiye'ye rakip olabilmesi için donanmasını güçlendirmesi gerektiği belirtiliyor.

Savunma Uzmanı Yazar Paul Iddon'un da, Forbes dergisindeki bir makalesinde, yeni hükümetin Fransız fırkateynleri satın almayı planladığını ve Yunanistan'ın yeni fırkateynlere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yunanistan, Fransa ile imzalanan 2.8 milyar dolarlık Rafale anlaşması kapsamında, teslimatı temmuz ayında beklenen, 12'si Fransız Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan 18 adet çok amaçlı savaş uçağı almaya hazırlanıyor.

Yunanistan fırsatçılık peşinde

Makalede Yunanistan'ın, S-400 savunma sistemleri nedeniyle yaptırım uygulanan Türkiye'den önce, 18 ila 24 arasında beşinci nesil F-35 Lightning II savaş uçağı satın almayı planladığı belirtildi.

Türkiye'nin meşru haklarından vazgeçmediği Doğu Akdeniz'deki gerilime dikkat çekilirken, Türkiye'nin S-400'lerinin NATO için tehlike arz ettiği ve bu sistemlerin Yunanistan'a karşı kullanılabileceği iddia ediliyor.

Ancak, Yunanistan'ın Rus yapımı S-300'leri yine görmezden geliniyor...

Çözüm yerine silah peşinde

Yunanistan, ülkedeki ekonomik sıkıntılara rağmen, Türkiye'nin müzakere teklifleri yerine silahlanmayı tercih ediyor. Rafale anlaşmasının sonuçlandırılmasının ardından, geçtiğimiz ay Atina'da, Fransız Savunma Bakanı Florence Parly, "Fransa'nın yakında Yunanistan'a fırkateyn filosunu yenileme teklifinde bulunacağını" duyurdu.

ABD, Yunanistan'ın, üçünün Syros adasındaki Onex Tersanelerinde ortak üretilebileceğini söylediği dört ABD fırkateyni satın alması konusunda teklifte bulundu.

Kasım 2020'de Yunan medyası, Donanmanın ABD yapımı Multi-Mission Surface Combatant (MMSC) gemilerini satın almakla ilgilendiğini söyledi.

Teklif paketi, 'dört MMSC fırkateyninin tedariğini, dört MEKO tipi fırkateynin yükseltilmesini, ara çözüm gemilerini ve Yunan tersanelerinin yeni Amerikan FFG (X) tipi firkateynin geliştirilmesine katılımını' içeriyor.

Yunan medyasında yer alana haberlere göre Lockheed Martin, Yunanistan'ın F-16 filosunun çoğunu F-16V (Blok 70/72) standardına yükseltmeye başladı.

Yükseltilen toplam 84 Yunan Hava Kuvvetleri (HAF) F-16'dan ilki 17 Ocak'ta tamamlandı. Bu programa 6 yıl süre verilirken, Fransız yapımı Mirage 2000-5 Mk2'lerin yükselme programı hayata geçti.

Güç dengesi Türkiye'nin lehine

Raporlarda, Yunan Donanmasının herhangi bir artış olmaksızın, kendisini Türkiye'nin karşısında silahsız kalabileceğini belirtiliyor. Yunanistan'ın Alman yapımı denizaltılara sahip olduğu, ancak Almanya'nın onları Türkiye'ye de sattığı hatırlatılıyor.

Makalede Türkiye'nin deniz gücüne ilişkin şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye ayrıca, Alman yapımı dizel-elektrikli saldırı denizaltılarına da sahip. Çoğu yerli imkanlarla lisans altında inşa edilmiş altı yeni Tip-214 denizaltıları bulunuyor ve 2022 ile 2027 arasında Donanmasına her yıl bir tane eklemeyi hedefliyor. Türkiye'de, Türk Donanması'nda Gabya sınıfı güdümlü füze fırkateyni olarak bilinen sekiz eski ABD Donanması Oliver Hazard Perry sınıfı fırkateyn ve bir başka MEKO 200 tasarımı olan Barbaros sınıfı dört fırkateyn bulunuyor.

2019 yılında 100'den fazla Türk Donanması gemisi, Türkiye'nin dört bir yanındaki üç denizde eş zamanlı tatbikatlara katıldı ve bu filonun modern tarihindeki en büyük ve en kapsamlı tatbikat oldu."

Makalede, güç dengesinin Ankara lehine olduğu da açıkça ifade ediliyor.

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