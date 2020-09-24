Yunan vekilden skandal Türkiye çıkışı: Türklerin gemilerini batırmalıydık

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Yunan Çözümü Partisi (Elliniki Lisi) Lideri Kiriakos Velopulos katıldığı bir televizyon programında Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Yunan spiker Velopulos'a "Biz Türklerin Oruç Reis sismik araştırma gemisini batırırsak veya kızışmalı bir vaziyete girersek bunların sonucu ne olurdu?" şeklinde küstahça bir soru yöneltti.

"Türklerin gemilerini batırmalıydık"

Irkçı kişiliğiyle tanınan Yunan vekil haddini aşarak soruya skandal bir cevap verdi. Yunanistan'ın Türkiye'nin gemilerini vurması gerektiğini dile getiren Velopulos, "Yunan donanmasının savaş gemileri ve gözle görülür 4 denizaltısı var. Türklerin filolarını batırmamız lazımdı böylece bir daha Çanakkale'den çıkamayacaklardı eğer ilk biz vursaydık. Çünkü evimizi ihlal ettiler. Hırsız evimize girmiş biz yatağımızın altına girip karşılık vermiyoruz. Biz 5-6 Türk gemisini vurabilseydik Türkler bir daha Ege'ye asla çıkamayacaklardı. Yenilgiye uğrayacaklar ve bizden başka şartlar isteyeceklerdi. Şimdi daha başka şartlara gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümete Türkiye'nin bölgedeki hamleleriyle ilgili sorular yönelttiğini ancak bir türlü cevap alamadığını aktaran Velopulos, adaların askerden arındırılması konusuna da değindi.

"Adaların askerden arındırılması demek 67 de Cunta ile ne olduysa yine aynısı demek. Kıbrıs'ta Türklerin geldiğini görmüştük." diyen Yunan vekil Yunanistan'ın Türkiye'ye güvenmemesi gerektiğini ifade etti.

"Yaptırım uygulamalarını beklemek anlamsız"

Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nden (AB) Türkiye'ye yaptırım uygulamasını beklemesinin de anlamsız olduğunu kaydeden Yunan vekil, "Yunanistan Avrupa'dan hiç birşey bekleyemez. Avrupa Türkiye'ye asla yaptırım uygulamaz. Yunan halkının bunu bilmesini istiyorum biz yalnızız." ifadelerini kullandı.

Velopulos'un bu sözleri sonrası Yunan spiker yayını kesmek zorunda kaldı.