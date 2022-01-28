Yunan vekilden çarpıcı itiraf: Rafale uçakları bizi Türkiye'den koruyamaz

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Yunanistan Parlamentosu'nda konuşan bir Yunan milletvekili, Fransa'dan satın alınan Rafale savaş uçaklarının Yunanistan'ı Türkiye'den koruyamayacağını itiraf etti.

Batı'nın Yunanistan'ı umursamadığını söyleyen Yunan milletvekili şu ifadeleri kullandı:

"Burada NATO'yu destekleyen herkese soruyorum. NATO'nun Türkiye'nin yasadışı iddialarına karşı uluslararası hukuka göre neden net bir tavır almadığını bize anlatın. Neden Jens Stoltenberg ve tüm bu katliamcılar bir türlü çıkıp Türkiye'nin uluslararası hukuka aykırı iddiaları olduğunu söylemiyorlar? Ege'de neredeyse her gün olan olayları engellemek için neden tek bir hamle yapmıyorlar? Pilotlarımız her gün korku içinde yaşıyor."

NATO'nun Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı koruyamadığını dile getiren Yunan milletvekili, "Bu nasıl bir ittifak. NATO sınırların nerede olduğunu bilmiyor mu? Uluslararası anlaşmaları bilmiyor mu? Deniz hukukunu bilmiyor mu? Elbette biliyorlar sadece bunu umursamıyorlar" diye konuştu.

Batı'nın hem Yunanistan'a hem de Türkiye'ye silah satarak cebini doldurduğunu sözlerine ekleyen Yunan milletvekili, "Amerikalılar yarın Türkiye ile anlaşma yapıp F-35'lerini verseler o zaman biz de F-35 almak zorunda kalacağız" dedi.

Batılı devletin Türkiye'ye karşı net bir tavır almamasından dert yanan Yunan milletvekili, "Rafale jetleri ile Yunan üstünlüğü hikayesini de geçelim" ifadelerini kullandı.

Batı'nın sadece kendi ekonomik çıkarlarını gözettiğini ve Yunanistan'ın taleplerini hiçe saydığını aktaran Yunan milletvekili şöyle devam etti:

"Ekonomik çıkarlar söz konusu olduğu için bu konuda hiçbir şey yapamazsınız. Almanya'nın Türkiye'deki yatırımları çoktur. Bu yüzden ittifak ilkeleri yoktur. Sadece ekonomik ilkeler vardır ve bu tüm ülkeler için geçerlidir. Türkler bizim denizaltılarımızdan daha modern ve muhtemelen daha iyi olacak olan Type 214'ü alacaklar. Bunlar ne biçim müttefikler! Hangi ekipman üstünlüğünü güvence altına alacağız? Rafale uçakları bizi nasıl üstün kılacak?"