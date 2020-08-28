Yunan ve Sisi, Batı’nın mayın eşeği

Türkiye’nin Doğu Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Libya’daki faaliyetlerinden rahatsız olan ABD ve İsrail, bölgedeki baskıları tutmayınca Yunanistan ile Sisi diktasının hüküm sürdüğü Mısır’ı mayın eşeği olarak kullanmaya karar verdi. Türkiye’ye karşı yürütülen ortak tatbikatlar, kapalı kapılar ardında yapılan savunma işbirliği ve kıta sahanlığı anlaşmalarının bu operasyonun bir parçası olduğu belirtildi.

Yunan Batı’nın gayrimeşru çocuğu

Fransa, İtalya, ABD, İsrail, Yunanistan, Mısır ve Kuzey Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye karşıtı blokta yer aldığı Doğu Akdeniz’de tırmanan gerilimi uzmanlarla konuştuk.

Emekli Albay Nejat Özden, “Doğu Akdeniz’de Yunan ve arka-taşları rezil rüsvay olunca AB ve ABD öncülüğündeki şer ittifakı safları sıklaştırmaya çalışıyor. Bölgede önce Fransa-ABD şimdi ise Almanya ‘gayrimeşru çocuğun’ babalığını sahiplendi. Biz İngilizleri beklerken Alman çıkageldi. ‘Gayrimeşru çocuk’ Yunanistan, Doğu Akdeniz konusunu her zemine taşıyor. Taşıdığı zeminlerde yalanlarına müşteri bulmakta zorlanmıyor” dedi. Yunanistan’ı “Batı’nın şımarık çocuğu” olarak niteleyen Özden, “Fransız Macron’un ‘Yunanistan’ın yanındayız, Akdeniz’e savaş gemilerini sevk etme kararı aldık’ açıklamaları ile sevinç gösterileri yapacak kadar çaresiz ve güçsüz halde. Yunan’ın Akdeniz, Ege ve Akdeniz’deki işgalleri de gücünden değil, geçmişte Türkiye’nin izlediği pısırık dış siyasettendi. Yani düşmanımızın gücü, bizim kararlılığımız kadardır” sözlerini sarf etti.

Dün Alparslan, Fatih bugün biz

Askeri uzman Özden şöyle devam etti: “Haklılığımıza rağmen Batı’nın bu tavrı ise, ‘bizim soyumuz, gücü kutsayan mazlum İsrailoğulları’nın bebeklerini kesip timsahlara atan Firavunlara, Müslüman kanını şarap niyetine içen Roma’ya dayanıyor. Biz hak-hukuk bilmeyiz’ manasına gelmektedir. Fakat unuttukları bir şey var; Firavun’un karşısına Musa (a.s.)’ı, Roma’nın zulmüne Alpaslan’ı ve Fatih’i çıkaran Yüce Allah, bugün zalimlerin karşısına milletimizin has evlatlarını çıkarmaya muktedirdir. Güç galibiyet için gereklidir, lakin yeter şart değildir. Nice güçsüzler güçlülere galip gelebilmiştir. Üstelik biz güçsüz de değiliz Elhamdülillah.”

Batı ve uşakları karşımızda

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, Mavi Vatan’da Türkiye’nin karşısında ‘Küresel şeytani aklın’ dikildiğini söyledi. USTAD Başkanı Akgül, “Küresel şeytani akıl, Doğu Akdeniz’deki planlarını gerçekleştirmek ve hakimiyetini kaybetmemek adına Türkiye-Libya ilişkilerine darbe indirmek istiyor. Bir yandan da ‘şımarık çocuk’, Yunanistan’ı mahalle kavgasına sürülen çocuk gibi devreye sokuluyor. Bunun dışında Batı’nın uşaklığını öteden beri kabul etmiş olan Sisi’nin Mısır’ı önümüze atılıyor. Aradaki Kıbrıs Rum Kesimi de oyun bozanlık için kullanılıyor. Mısır-Yunanistan’ın ilan ettiği sınır yetki anlaşması da Avrupa ülkeleriyle yaptıkları tatbikatlar da hukuksuzdur. Bunlar Türkiye’nin artık pergelin değişen ucu değil, sabit ucu olduğunu gösteriyor” sözlerini sarf etti.

Akıbetleri Diyojen’le aynı olacak

Akgül şöyle devam etti: “Bu durum, Birinci Dünya Savaşı’yla başlayan paylaşım sürecinin devamıdır. Türkiye ve İslam coğrafyası gasbedilen haklarını geri isterken, gasbettiği coğrafyayı teslim etmeyen Haçlı Batı zihniyeti karşı karşıya gelmiştir. Topraklarımızı paylaşma gayesinde olanlar dün neyse bugün de aynı arzudalar. Ama Türkiye dünkü Türkiye değildir. Malazgirt Zaferi’nde nasıl Romen Diyojen ve onunla beraber Alparslan’ın karşısına çıkanlar mağlup olduysa, bugün de aynısı olacaktır.”