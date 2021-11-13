Yunan, Türkiye’ye karşı kullanılıyor

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz: “ABD’nin Yunanistan’daki faaliyetleri Türkiye ve Rusya’ya aynı anda bir şekilde karşısına almayı hedefliyor. Yunanistan’ın bu kadar çok Türkiye karşıtı bir söylemde bulunmasının nedeni Fransa, ABD gibi ülkelerin desteğini alabilmek. Diğer ülkeler tarafından kasti olarak Türkiye’ye karşı kullanılıyor. AB ve Akdeniz’deki politikalar da böyle. Yunanistan tarihte olduğu gibi günümüzde de küresel devletlerin kullanımında olan ve bunun üzerinden kendince çıkar elde etmeye çalışan bir politika yürütüyor. Türkiye’ye karşı planlı bir politika yürütülüyor.”

Verilen desteklerle şımardı

Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Başkanı Gürsel Tokmakoğlu: “2013 yılında ABD, İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan Doğu Akdeniz anlaşması imzaladılar. Bu çerçeve içerisinde birçok gelişme peşi sıra bölgede yaşandı. İsrail ve ABD’nin projeleri askeri alanda karşımıza çıktı. Bu konunun Balkanlar’a kadar uzanmasının sebebi ise Rusya’nın karşısında bir blok oluşturmaya çalışmasıdır. Tüm bunları Yunan Hükümeti’ne destek vererek yaptı. Yunanistan ise arkasında durulduğunu ve motive edildiğini düşünerek şımardı. Bu da Türkiye’ye yansıtmaya başladı. Hem Doğu Akdeniz’deki, hem de Türkiye ile Lozan anlaşmasından bu yana olan bütün konular üzerine Yunanistan şımarıklık tavrını yineledi.”