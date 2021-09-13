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Dünya Yunan Türkiye'nin tepkisinden korktu! Alternatif arıyorlar
Dünya

Yunan Türkiye'nin tepkisinden korktu! Alternatif arıyorlar

Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis hükümetinin Türkiye ile bir sorun yaşamamak için EastMed projesine alternatif aramaya başladığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 12:32:00 -
Yunan Türkiye'nin tepkisinden korktu! Alternatif arıyorlar

Yunan basını, Miçotakis hükümetinin EastMed'e alternatif aradığına ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Giannos Charalambidis imzası taşıyan yazıda Yunanistan'ın EastMed konusunda Türkiye'den korktuğu ifade edildi.

Türkiye'nin Kıbrıs meselesindeki kararlığı nedeniyle Yunanistan'ın EastMed'i kamuoyunda unutturmaya çalıştığı ifade edilen analiz yazısında "Yunan hükümetinin EastMed karşısında Türkiye'nin vereceği tepkiden korktuğu doğru. Sonuçta Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Kıbrıs'ı (GKRY) atlayıp Mısır üzerinden seçim yapma fikrinin ortaya çıkmasının ana nedeni buydu" denildi.

Çipras dönemine dikkat çekilen yazıda, "Geçmişte Yunanistan'da iktidarın kaybedilmesinden kısa bir süre önce Başbakan Aleksis Çipras, hem Nikos Anastasiadis'e hem de İsrail eski Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Ankara'nın EastMed inşaatına vereceği tepkilerden duyduğu korkuyu dile getirmişti" denildi.

Makalede, Kiriakos Miçotakis hükümetinin Türkiye ile herhangi bir kriz yaşamamak için EastMed'e alternatif aradığı belirtilirken Mısır üzerinden bir seçim yapılarak Kıbrıs'ın (GKRY) bypass edilmesine dair Yunan medyasına bilgiler sızdığından bahsedildi.

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