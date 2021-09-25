Yunan, Türk öğrencilere Cuma’yı yasakladı

Yunanistan’da Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Bölge Eğitim Müdürlüğünce 22 Eylül’de Rodop ilindeki azınlık okullarına gönderilen genelgede öğrencilerin cuma namazına gitmesinin engellendiği belirterek, Atina yönetiminin dini inanç özgürlüğünü nasıl ihlal ettiğini ve Türkleri nasıl baskı altına aldığını gözler önüne serdi. Türk Dışişleri Bakanlığı da Atina’nın bu zorbalığına tepki gösterip, “Yunan makamlarını, Batı Trakya’daki Türk azınlık ilkokullarında okuyan öğrenci ve öğretmenlerin dini vecibelerini yerine getirmelerini kısıtlayıcı bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz” ifadesi kullanıldı.