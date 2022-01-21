Yunan Tuğamiral ülkesini uyardı! "Türkiye'nin sahip oldukları Rafale'den daha önemli"

Bağımsız Emekli Silahlı Kuvvetler Birliği (AN.E.AED) Başkanı Tuğamiral Giorgos Roidis, Yunanistan'ın Fransa'dan sipariş ettiği Rafale tipi savaş uçaklarının ilk teslimatının yapılmasının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yabancı basına konuşan Yunan Tuğamiral, "İlk Rafale savaş uçakları Yunanistan'a gelmiş olabilir, ancak bunlar Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı koruyabileceği şüpheli" dedi.

Roidis, "Herkes zayıflayan bir Türkiye'den bahsediyor. Ama gerçek şu ki, Balkanlar'da gücünü kaybetmiyor. Bu nedenle Yunanistan'ın satın aldığı pahalı silah sistemleri değil, Türkiye'nin sahip olduğu uzun yılların derinliklerinde genel, çok yönlü ve iyi biçimlendirilmiş bir strateji önemlidir" ifadelerini kullandı.

Diplomatik kaynaklara işaret eden Yunan tuğamiral, ABD'nin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı alım talebini onaylayabileceğini ifade etti.

Kaynak: Star.com.tr