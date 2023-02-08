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Gündem Yunan televizyonu sabah haberlerini Türkiye için böyle açtı! Kimse kulaklarına inanamadı
Gündem

Yunan televizyonu sabah haberlerini Türkiye için böyle açtı! Kimse kulaklarına inanamadı

Türkiye'deki depremin sarsıcı bilançosu her geçen saat büyürken dünyanın birçok noktasından destek mesajları geliyor. Son olarak Yunanistan'ın önde gelen televizyon kanallarından ERT, sabah haberleri bültenini bir Türk şarkısıyla açtı.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 10:13:00 - 2023-02-08 10:17:27

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası binlerce kişi hayatını kaybetti, ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken; dünyadan da Türkiye'ye yönelik destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Yunan televizyonu ERT, sabah haber bültenini Türkiye'deki depreme dair görüntü ve bir şarkıyla açarak destek mesajı verdi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Yunan televizyonuna teşekkür mesajları yağdı.

 

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Yorumlar

432

inşallah bu sevgileri acıya dönüşmez ansızın savaş çıkarmazlar çıkarırlarsa her türlüde savaşırız siz askeri uzmanların uyarılarını cumhurbaşkanına devlete mite iletin ne olur olmaz akit görevinizi tam yerine getirin yoksa milletin ahı sizin üzerinde olur mahşerde hazırlıksız yakalanırsak

Bır garip

Hınzırdan post yunan dan dost olmaz o duşman biliyoruz peki içimde ki adı Türk kanı bozukları ne dersınız dine devlete söz sayıyorlar devlet dıyanet tarikat ve dini hayır kuruluşları orada pekı onların meşhur dernekleri nerede
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