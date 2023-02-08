Yunan televizyonu sabah haberlerini Türkiye için böyle açtı! Kimse kulaklarına inanamadı
Türkiye'deki depremin sarsıcı bilançosu her geçen saat büyürken dünyanın birçok noktasından destek mesajları geliyor. Son olarak Yunanistan'ın önde gelen televizyon kanallarından ERT, sabah haberleri bültenini bir Türk şarkısıyla açtı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası binlerce kişi hayatını kaybetti, ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken; dünyadan da Türkiye'ye yönelik destek mesajları gelmeye devam ediyor.
Yunan televizyonu ERT, sabah haber bültenini Türkiye'deki depreme dair görüntü ve bir şarkıyla açarak destek mesajı verdi.
Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Yunan televizyonuna teşekkür mesajları yağdı.