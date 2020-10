Yunan tarafı hala provokasyon peşinde

Akar’ın İtalya Savunma Bakanlığını ziyareti dolayısıyla askeri tören düzenlendi. Bakanlığa gelişinde Guerini tarafından kapıda karşılanan Akar, tören alanına geçti. İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Akar, tören kıtasını selamladı. Tören sonrasında Akar ve Guerini önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.



Yunanistan iyi komşu değil



Görüşmelerde, ikili ve bölgesel askeri ve güvenlik konularının yanı sıra Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarına yönelik harekatı ve savunma sanayi iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Akar, görüşmelerde, iki büyük Akdeniz ülkesi ve NATO müttefiki olan Türkiye ve İtalya arasındaki etkin iş birliğinin hem iki ülke hem de bölge için önem taşıdığını, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğu, Türkiye’nin tüm olumlu ve adil yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimlerin gerginliği tırmandırdığını belirtti.



Libya ile 500 yıllık mazimiz var



Türkiye ile Libya arasında 500 yıllık tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarının bulunduğunu, Türkiye’nin bölgenin istikrar kazanması için elinden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceğini ifade eden Akar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları kapsamında istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya’yı desteklediklerini kaydetti.



NATO’da Türk-Yunan görüşmeleri



Bakan Akar görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede ise, Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin başlamasına karar verildiğini hatırlatarak şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın NATO Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmeler çerçevesinde ayrıştırma usullerinin ele alındığı bir toplantı yapılmasına karar verildi. Bununla ilgili 6 toplantı yapıldı. Bugün de bu toplantıların yenisi yapılıyor. Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri, ayrıştırma mekanizması oluşturulmasına yönelik teknik düzeydeki ilk toplantısını bugün NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi. Orada kazaların ve olayların önlenmesi için alınacak mekanizmalar konusunda prensip kararına varmıştık. Şimdi bu mekanizmanın nasıl kurulacağı konusundaki ayrıntılar da yine bu heyetler tarafından görüşülmektedir.”



Türkiye diyalogdan yanadır



Türkiye’nin yaklaşımına yönelik bir soru üzerine Akar, şöyle devam etti: “Biz, her zaman her yerde diyaloğa hazırız, ön koşulsuz her türlü diyaloğa varız. Bu konuda da Sayın Genel Sekreter’in başlattığı bu girişime Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerekli desteği tam olarak sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Temennimiz bu görüşmeler sonucunda iki ülke arasındaki diyalog mekanizmalarının, kazaları ve olayları önlemek için alınması gereken tedbirlerin de belirlenmesinden yanayız. Bundan da umutluyuz. Bu çalışmaları gerçekten destekliyoruz, destekledik. Bu çerçevede askeri heyetlerimiz çalışmalarını sürdürüyor.”



İşgal bitmeden Azerbaycan çekilmez



Karabağ meselesine de değinen Bakan Akar, ateşkesin, bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi için Ermenistan’a verilen desteklerin kesilmesi, Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesinin önemini vurguladı. Akar, bir soru üzerine ise, “İşgal bitmeden, teröristler, paralı askerler oradan çıkarılmadan herhangi bir şekilde oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizin durmasını beklemeyin” dedi.