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Gündem Yunan spikerin derdi yine Türkiye!
Gündem

Yunan spikerin derdi yine Türkiye!

Türkiye'nin Yunanistan'a karşı savaş başlatmak istediğini iddia eden Yunan Spiker İoannis Theodoratos, "Türklerin hedefi Yunanistan" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 17:13:00 - 2021-04-07 17:15:15

 yeniakit.com.tr 

Kafayı iyice Türkiye bozan Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin Yunanistan ile savaşa hazırlandığını iddia etti.

Olası bir savaş durumunda Türkiye'nin Yunanistan'a karşı SİHA'ları aktif olarak kullanacağını ileri süren Theodoratos, "Kara birimlerini, donanmamızı ve sahil güvenlik birimlerini vurma kabiliyetine sahip olacak olan SİHA'ları öncüler olarak gönderecekler. Belki bazılarının havadan havaya füzeleri olacak ve helikopterlerimizi ve hatta savaş uçaklarımızı tehdit edebilecek. Hava kuvvetlerimiz ciddi zarar görecek. Türkler karşımızda oturacak, kahvelerini içecekler ve bize gülecekler. Artık çatışmaların geldiği bir döneme giriyoruz." dedi.

"Yunanistan tehdit altında"

Yunanistan'ın tehdit altında olduğunu söyleyen Theodoratos, "Şu anda milletimiz tehdit altında. Türkler savaşa hazırlanıyorlar" diye konuştu.

Türkiye'nin Yunanistan'a karşı kullanmak amacıyla büyük çıkarma gemileri inşa ettiğini ifade eden Yunan spiker, Türkiye'nin TCG Bayraktar (L402) ve TCG Sancaktar (L403) çıkarma gemileri hakkında konuştu.

"Bu iki gemi 20 tank, 400 asker ve 60 yüksek sürata sahip zırhlı çıkarma aracını taşıyabilir" diyen Yunan spiker sözlerini şöyle noktaladı:

"Türkler çıkarma faaliyetine hazırlanıyorlar. Artı uçak gemisi dedikleri Anadolu amfibi harekat gemisine sahipler. Doğu Akdeniz'de statükonun değişmesini hedefleyen yeni deniz kuvveti şimdiden şekilleniyor. Türkler derslerini iyi öğrendiler ve gemi sistemlerini alabilecekleri en iyi sistemlerle donattılar."

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