  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunan spikerden olay sözler: Türkiye kıtalararası balistik füze ve nükleer bomba üretecek
Gündem

Yunan spikerden olay sözler: Türkiye kıtalararası balistik füze ve nükleer bomba üretecek

Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkiye kıtalararası balistik füze ve nükleer bomba üretecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:18:00 - 2020-09-11 15:34:13

 yeniakit.com.tr 

Yunan spiker İoannis Theodoratos, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı. Yunanistan'ın Fransa'dan Rafale tipi savaş uçakları alacağını hatırlatan Yunan spiker, "Şimdi 20 adet Rafale almayı tartışıyoruz. Bunlardan 10 tanesi kullanılmış ve diğer 10 tanesi yeni sürüm olacak. Olağanüstü bir savaş uçağı ancak hemen kullanılamayacak. Asıl önemli konu bu savaş uçaklarıyla birlikte ki bu esas hedefimiz olmalı orjinal silah sistemleri buna dahil olacak mı?" dedi.

Fransa'dan Rafale tipi savaş uçaklarının yanı sıra Meteor füzelerinin de alınma ihtimalinin olduğunu söyleyen Yunan spiker, "Bu Türk Hava Kuvvetleri tehdidiyle başa çıkmak için hava kuvvetlerimiz için büyük bir oyun değiştirici olacak. Bu yüzden kesinlikle elde edilmesi gereken bir füze." diye konuştu.

Türkiye'yi bölgede "yayılmacı" ve "emperyalist" bir güç olarak tanımlayan Theodoratos "Atina Türkiye'yi geri püskürtmenin tek yolunun yalnızca belirli teçhizat programlarını sağlamak yoluyla olduğunu anladı. Bu konuda çok fazla geciktik" dedi.

Geçtiğimiz 30 Ağustos'ta Türkiye'de "Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi"nin açıldığını hatırlatan Yunan spiker şu ifadeleri kullandı:

"Bu Türkiye'nin bir sonraki adımının ne olduğunun resmini veriyor. Diğer bir deyişle sıvı yakıtlı roket motorlarının test alanı. Türkiye kıtalararası menzillere sahip balistik füzeler elde etme hırsına sahip olduğu bir alana girdi. Yakında Avrupa Birliği Türkiye tarafından tehdit edilecek. Tarih tekerrür ediyor. Türkiye'nin silahlanmada tam olarak ne planladığı ve nükleer silahlar için taşıyıcı sistemlere verdiği önem hakkında çok konuştum. Bu tesis ilerleyen zamanlarda nükleer başlık taşıyacak balistik füzeler üretmek isteyen bir fabrika."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetinin amacının nükleer silah elde etmek olduğunu dile getiren Yunan spiker ayrıca Türkiye'nin NATO'dan ayrılarak kendi bloğunu kurmak istediğini iddia etti.

Yunan spiker: Atacak torpidomuz dahi yok
Yunan spiker: Atacak torpidomuz dahi yok

Gündem

Yunan spiker: Atacak torpidomuz dahi yok

Yunan spiker: Türkiye İslam alemini birleştirip kendi bloğunu kurmak istiyor
Yunan spiker: Türkiye İslam alemini birleştirip kendi bloğunu kurmak istiyor

Gündem

Yunan spiker: Türkiye İslam alemini birleştirip kendi bloğunu kurmak istiyor

Yunan spiker yerli Türk silahlarına hayran kaldı
Yunan spiker yerli Türk silahlarına hayran kaldı

Gündem

Yunan spiker yerli Türk silahlarına hayran kaldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mazlum

çok uyanık bu pez... israili arabistanı mısırı gazlıyorki Türkiyeye düşman olsunlar diye
  • Yanıtla
Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı
Gündem

Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı

"Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı?" diyerek Gezi kalkışmasında vandalları sokağa davet eden daha sonrada yurtdışına kaçan Memet Ali A..
Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ne?
Medya

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ne?

Masumlar Apartmanı oyuncuları, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu, Masumlar Apartmanı ilk bölüm fragmanı ve dizi hakkında ayrıntılar hab..
Cumhurbaşkanı Erdoğan küstah Macron'a cevap verdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan küstah Macron'a cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sosyal med..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı