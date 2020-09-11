Yunan spikerden olay sözler: Türkiye kıtalararası balistik füze ve nükleer bomba üretecek

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Yunan spiker İoannis Theodoratos, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı. Yunanistan'ın Fransa'dan Rafale tipi savaş uçakları alacağını hatırlatan Yunan spiker, "Şimdi 20 adet Rafale almayı tartışıyoruz. Bunlardan 10 tanesi kullanılmış ve diğer 10 tanesi yeni sürüm olacak. Olağanüstü bir savaş uçağı ancak hemen kullanılamayacak. Asıl önemli konu bu savaş uçaklarıyla birlikte ki bu esas hedefimiz olmalı orjinal silah sistemleri buna dahil olacak mı?" dedi.

Fransa'dan Rafale tipi savaş uçaklarının yanı sıra Meteor füzelerinin de alınma ihtimalinin olduğunu söyleyen Yunan spiker, "Bu Türk Hava Kuvvetleri tehdidiyle başa çıkmak için hava kuvvetlerimiz için büyük bir oyun değiştirici olacak. Bu yüzden kesinlikle elde edilmesi gereken bir füze." diye konuştu.

Türkiye'yi bölgede "yayılmacı" ve "emperyalist" bir güç olarak tanımlayan Theodoratos "Atina Türkiye'yi geri püskürtmenin tek yolunun yalnızca belirli teçhizat programlarını sağlamak yoluyla olduğunu anladı. Bu konuda çok fazla geciktik" dedi.

Geçtiğimiz 30 Ağustos'ta Türkiye'de "Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi"nin açıldığını hatırlatan Yunan spiker şu ifadeleri kullandı:

"Bu Türkiye'nin bir sonraki adımının ne olduğunun resmini veriyor. Diğer bir deyişle sıvı yakıtlı roket motorlarının test alanı. Türkiye kıtalararası menzillere sahip balistik füzeler elde etme hırsına sahip olduğu bir alana girdi. Yakında Avrupa Birliği Türkiye tarafından tehdit edilecek. Tarih tekerrür ediyor. Türkiye'nin silahlanmada tam olarak ne planladığı ve nükleer silahlar için taşıyıcı sistemlere verdiği önem hakkında çok konuştum. Bu tesis ilerleyen zamanlarda nükleer başlık taşıyacak balistik füzeler üretmek isteyen bir fabrika."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetinin amacının nükleer silah elde etmek olduğunu dile getiren Yunan spiker ayrıca Türkiye'nin NATO'dan ayrılarak kendi bloğunu kurmak istediğini iddia etti.