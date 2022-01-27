Yunan spikerden olay sözler: Savaş çıkarsa Türkler bizi füze yağmuruna tutar

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin Güneydoğu, Suriye ve Irak gibi operasyon bölgelerinde çeşitli silah denemeleri yaptığını iddia etti ve şunları söyledi:

"Türkler bu bölgelerde belirsiz sayıda silah sistemlerini test ediyorlar. Özellikle uluslararası anlaşmaları çiğneyen uzun menzilli füzeleri. Biz ise olup bitenlere bakıp "c'est la vie" diyoruz yani hayat bu. Bu büyük bir hata ve artık suç işlemeye eşittir. Tarihimize, milletimize ve silahlı kuvvetlerin gücüne karşı işlenen bir suçtur. Yunanistan çok daha iyi bir konumda olabilirdi."

Türkiye'nin balistik füze teknolojisi hakkında konuşan Theodoratos, ülkesinin yetersizliğine sitem ederek "Türkiye'nin daha önce cesaretle atmış olduğu bir adımın atılması için ülkemiz halen isteksiz. Bu adım nedir? Karadan karaya balistik füze elde etme sürecine girmek" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın balistik füze teknolojisi konusunda derhal adım atması gerektiğini kaydeden Theodoratos, "Böylece Türkiye'yi baskı altına alabiliriz" dedi.

Yunan spiker ayrıca olası bir savaş durumunda Türkiye'nin Yunanistan'ı füze yağmuruna tutacağını ve Yunan hava savunma sistemlerinin bu taarruz karşısında yetersiz kalacağını itiraf etti.

Theodoratos, "1-2 füze bile hava savunma sistemlerinden geçerse ve doğru savaş başlığına sahiplerse beklenmedik ağır zayiatlara neden olabilirler" diye konuştu.