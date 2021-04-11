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Gündem Yunan spikerden olay sözler: Batılı ülkeler Türkiye için bizi satar
Gündem

Yunan spikerden olay sözler: Batılı ülkeler Türkiye için bizi satar

Yunan spiker İoannis Theodoratos, Avrupalı ülkelerin çıkarları için Yunanistan'ı sattığını ve Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi. "Gerçekleri göremeyen küçük çocuklar gibiyiz" diyen Yunan spiker "Avrupa ülkeleri Türkiye için bizi satar" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 19:23:00 - 2021-04-11 19:24:06

  yeniakit.com.tr 

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Batılı ülkelerin çıkarları için Yunanistan'ı sattığını ittiraf etti.

Batılı ülkelerin Türkiye'ye askeri alanda teknoloji transferi verdiğini söyleyen Theodoratos, Türkiye'nin T129 ATAK ve T625 GÖKBEY helikopterleri hakkında konuştu.

Bu helikopterlerin İtalyan Agusta Westland firmasının verdiği teknolojik destek sayesinde Türkiye tarafından başarıyla üretildiğini dile getiren Theodoratos, "Biri saldırı diğeri taşıma amaçlı yapılan iki farklı tasarım. Yeniden tasarlandılar ve Türkiye'de üretildiler. Çünkü Avrupalı bir konsorsiyum onlara bilgi ve teknoloji transferi sattı. Gerçekleri göremeyen küçük çocuklar gibiyiz. Türkiye adımlarının çoğunu attı çünkü yabancı bir el ona ihtiyacı olan her şeyi ücreti karşılığında verdi. Bu elin çoğu Avrupa'dan." şeklinde konuştu.

"Bunu acilen durdurmalıyız"

İtalyan, Fransız, Alman ve İngiliz firmalarının Türkiye ile işbirliği yaptığını söyleyen Theodoratos, şunları kaydetti:

"Bunu acilen durdurmalıyız. Böyle daha fazla devam edemez. Almanya'nın bize uyguladığı bütçe yüzünden gerekli alımları yapmamıza izin verilmiyor. Sadece yedek parça ile idare ediyoruz. Ulusal egemenliğimizi, Doğu Akdeniz'deki haklarımızı ve Kıbrıslı kardeşlerimizi nasıl savunanacağız? Bunu yapamıyoruz çünkü çıkarlarının Türkiye ile daha iyi özdeşleştiğini düşünen Batılı güçler var. İtalyanların Türkiye'ye karşı çıkması mümkün değil. Tüm sözleşmeleri Türkiye ile birlikte yapıyorlar. Aynısı Fransızlar için de geçerli."

Fransa'nın sadece silah satıp para kazanmak amacıyla Yunanistan'a destek verdiğini ifade eden Yunan spiker, Fransızların bizden istediği tek şey fırkateynlerini bize satmaktır. Bu noktadan sonra diğer silahlar hakkında konuşmak istediğimizde bize bunları veremeyeceklerini söyleyecekler." diye konuştu.

İtalyanların askeri helikopterler konusunda Türkiye'ye destek vermemesini isteyen Yunan spiker, "Bu çok ciddi bir teknoloji. Bu konuda başı çeken biz olmalıyız. Yunanistan helikopterler için ideal bir ülke. Ancak sesimiz sağır kulaklara düştü" diyerek isyan etti.

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