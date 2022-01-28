Yunan spikerden olay iddia! Erdoğan Putin'e bakın ne teklif etmiş

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Soçi'ye gerçekleştirdiği ziyaret hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Theodoratos, "Rusya çoğu zaman Türkiye'yi destekliyor. Rusya her zaman kendi çıkarlarına bakıyor ve çıkarları herkese karşı Türkiye ile birlikte durmak" diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "ortak jet motoru üretme" konusunda teklifte bulunduğunu iddia eden Theodoratos, "TFX (Milli Muharip Uçak) savaş uçağının güvenilir bir motora sahip olması gerekiyor" dedi.

Yunan spiker ayrıca Batı'dan sürekli olarak ambargo yiyen Türkiye'nin Rus sistemlerine yönelmeye başladığını iddia etti.