Yunan spikerden küstah Türkiye çıkışı

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Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker İoannis Theodoratos, Azerbaycan-Ermenistan savaşı hakkında konuştu. Kafayı iyice Türkiye ile bozan Theodoratos yaşanan gerilim nedeniyle yine Türkiye'yi suçladı.

Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmak istediğini dile getiren Theodoratos, "Şuan Türkiye'nin yüzünü Adalar Denizi'nden Dağlık Karabağ bölgesine çevirdiğini zannetmek bir hata olur. Burada sadece enerjisini yeniden topluyor ve tüm bu olanların hepsi stratejik planın bir parçası. Suriye ve Libya'daki durumun bir benzerini Kafkasya bölgesinde de göreceğimiz çok önceden tahmin ettiğimiz bir şeydi." diye konuştu.

Türkiye'nin bölge için ciddi bir tehdit olduğunu söyleyen Yunan spiker, ülkesinin artık gözlemci olmayı bırakması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin Ermenistan'a karşı savaşmaları için Suriye'den savaşçı gönderdiğini iddia eden Yunan spiker, Ermenistan'ın Suriye'den PKK-YPG'li terörist ithal etmesi hakkında tek kelam etmedi.

Türkiye'nin yayılmacı bir politika izlediğini ileri süren Yunan spiker, Ankara'nın bu kapsamda çeşitli ülkelerde büyük üsler inşa ettiğini söyledi.

Theodoratos, "Bunlar bizim için bir işaret değil miydi? Stratejik düzeyde birşeyler olacağı hakkında bir işaret? Tüm bu süreç içinde Türkiye sadece istediği kuvvetleri Azerbaycan'a transfer etmeyi başarmadı. Sadece Batı'ı ve kim ilgilenirse Kafkasya'da ciddi bir şey olacağına dair uyarmayı da başarmadı. Saldırmak için pazar sabahını seçti kilisede dua etme zamanını. Yani ordunun genellikle gerekli hazırlığa sahip olmadığı zamanı" ifadelerini kullandı.

Rusların ilgisizliğinin Ermenileri av haline getirdiğini iddia eden Yunan spiker, "Türkiye büyük aktörlerin ilgisizliğini hatta zayıflığını fark ederek bölgesel çatışmalar çıkarmaya karar verdi" dedi.

Türkiye'nin Katar, Pakistan, Somali ve Azerbaycan gibi ülkelerle çok iyi ilişkiler içinde olduğunu kaydeden Theodoratos, "Bu yüzden önlemlerimizi almalıyız. Önlemlerimizi sadece burada değil, dışarıda da almalıyız. Ülke güvenlik hizmetleri ve istihbarat teşkilatı güçlendirilmeli. Bu düşmanla karşılaşmayacağımızın garantisi olmadığından yapmamız gereken en önemli şey" dedi.

Ermenistan'ın saldırılarını görmezden gelen Theodoratos, küstah bir şekilde Türkiye'nin istikrarı bozduğunu iddia etti.

"Türkiye arkasında başka finansman kaynakları olduğu için durmuyor" diyen Theodoratos şöyle devam etti:

"Eğer bu kaynakları kesmezsek imzaladıkları sözleşmeleri baltalamazsak ve Türklerle ilişkilerini kesmek için AB'yi baskılamazsak bu durum devam edecek ve çoğalacak. Türkiye'nin AB üyesi olan Kıbrıs açıklarında egemenliklerini tehdit eden savaş gemileri var ve biz bu konu hakkında tek bir kelime edemiyoruz."