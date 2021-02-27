Yunan spikerden küstah sözler: Türkiye'nin bunu yapmaya hakkı yok

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ve Mavi Vatan-2021 Tatbikatı hakkında konuştu.

Türkiye'nin yeni nesil yüzey gemileri geliştirdiğini ve böylelikle savaşı yeni bir seviyeye taşımak istediğini söyleyen Theodoratos, "Oruç Reis'ten sonra şimdi ULAQ gemisini duyuyoruz. ULAQ Türkiye'nin insansız gemi sistemi olarak adlandırılıyor" dedi.

Türk tersanelerinin aktif ve etkin olarak sürekli üretim yaptığını ifade eden Theodoratos, Yunanistan'ın askeri tersanelerini yeniden canlandırması gerektiğini söyleyerek "Bunu yapmanın bir yolunu bulmalıyız." diye konuştu.

Yunanistan'ın bu alanda bir an önce adım atması gerektiğini kaydeden Theodoratos, "Modern Triremlerimizi (eski bir Yunan savaş gemisi çeşidi) yapamazsak bize yazıklar olsun" dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelere değinen Yunan spiker yine kriz çığırtkanlığı yaparak bu görüşmelerin Yunanistan'ı uçuruma götüreceğini iddia etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "Mavi Vatan-2021" Tatbikatı hakkında konuşan Theodoratos, "Mavi Vatan Tatbikatı ayın 25'inde bir anda olmuyor. Geçen yıldan beri planlandı" şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın ABD ile Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Dedeağaç'ta yaptığı provokatif tatbikat hakkında tek kelam etmeyen Theodoratos, "Güya müzakerelere gidiyoruz ama önümüzde Mavi Vatan Tatbikatı var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgede Yunanistan'ı haksız yere suçladığını iddia eden Yunan spiker, küstah bir şekilde Ankara yönetiminin bölgede yasadışı NAVTEX'ler yayınladığını ve Türkiye'nin bunu yapmaya hakkının olmadığı hezeyanında bulundu.

"Türkiye'nin böyle bir hakkı yok. Bu da bir provokasyon hem de çok açık bir şekilde" diyen Yunan spiker Mavi Vatan Tatbikatı'nın kabul edilemez olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tarz bir şeyin olacağını bilmeli ve hazırlıklı olmalıydık. Bu tarih önceden belirlenmişti ve şu açık ki Türkler devrimin (Yunan İsyanı) 200. yılını huzurumuzu bozmadan kutlamamıza izin vermeyecekler. Tüm bunlar birer aşamlı jeostratejik eylemler dizisidir. Türkler durmayacak ve gerilimi daha da tırmandıracak."