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Gündem Yunan spikerden dikkat çeken sözler: Bizim Rafale uçaklarımıza rakip olabilirler
Gündem

Yunan spikerden dikkat çeken sözler: Bizim Rafale uçaklarımıza rakip olabilirler

Yunan spiker İoannis Theodoratos, İngilizlerin Türkiye'ye satmak için büyük çaba gösterdiği çift motorlu "Eurofighter Typhoon" savaş uçaklarının Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı Rafale uçaklarına rakip olabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 17:58:00 - 2022-01-28 18:00:55
Yunan spikerden dikkat çeken sözler: Bizim Rafale uçaklarımıza rakip olabilirler

 yeniakit.com.tr 

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Yunanistan'da "Türkiye çöküyor" ve "Türkiye dağılıyor" şeklinde birçok söylemler duyduğunu belirterek "Tam tersine Türkiye ne dağılıyor ne de çöküyor. Türkiye'ye darbe vurabilecek operasyonel kapasiteye sahip olmalıyız. Böylece onları çöküşe ve felakete götürebiliriz" diye konuştu.

Türkiye'nin "Milli Muharip Uçak" (MMU) ve "Hürjet" projeleri hakkında konuşan Theodoratos, Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasının ardından 40 adet "F-16 Block 70 Viper" savaş uçağı almak ve mevcut F-16 filosunu modernize etmek için harekete geçtiğini hatırlattı.

Eurofighter Typhoon

"Türkiye artık yurt dışından bir şey satın almıyor"

"Türkiye artık acil ihtiyaçları dışında yurt dışından bir şey satın almıyor" diyen Yunan spiker şöyle devam etti:

"Türkiye bu 2 uçağı (Hürjet ve MMU) yapabilmek için Güney Kore ile de işbirliği içinde. Türkiye'nin bu savaş uçaklarını yapabilmek için henüz sahip olmadığı motor teknolojisini edinmesi gerekiyor."

"Rafale uçaklarımıza rakip olabilirler"

ABD ve Batı'nın uyguladığı ambargo nedeniyle Türkiye'nin savaş uçağı motoru konusunda Ukrayna ve Rusya'ya yöneldiğini söyleyen Yunan spiker, ayrıca Türkiye'nin "Eurofighter Typhoon" savaş uçaklarında kullanılan "EJ200" motorunu alabilmek için de ciddi girişimlerde bulunduğunu iddia etti.

İngilizlerin "Eurofighter Typhoon" savaş uçaklarını Türkiye'ye satmak için ciddi çaba gösterdiğini aktaran Yunan spiker, bu uçakların Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı Rafale uçaklarına rakip olabileceğini söyledi.

"İngilizler, Türk Hava Kuvvetleri'nin renklerini giymek için flört ediyor ve onlara (Türkiye) sadece satın alım değil 'know-how' da (teknoloji transferi) teklif ediyor" diyen İoannis Theodoratos, Milli Muharip Uçak'ın kullanacağı motor türüne göre dizayn edileceğini sözlerine ekledi.

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