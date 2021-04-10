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Gündem Yunan spikerden çaresizlik itirafı: Türkler bunu yaparken biz halen eski silahları kullanıyoruz
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Yunan spikerden çaresizlik itirafı: Türkler bunu yaparken biz halen eski silahları kullanıyoruz

Türkiye'nin artan askeri gücü karşısında hazımsızlıktan deliye dönen Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkler ağ merkezli harp sistemine geçerken biz halen eski silahları kullanıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 15:29:00 - 2021-04-10 15:33:05

 yeniakit.com.tr 

Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı teyakkuzda olması ve askeri açıdan geri kalmaması gerektiğini söyledi.

"Yunan halkı uyanmalı"

"Yunanistan'ın yaşaması için Yunan halkının uyanması lazım" diyen Theodoratos, Türk SİHA'larını örnek gösterdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) SİHA teslimatlarının devam ettiğini hatırlatan Yunan spiker şunları kaydetti:

"Tekrar tekrar söylüyorum güçleniyorlar ve donatılıyorlar. Türkler ağ merkezli operasyonlara ve yeni askeri operasyon yöntemlerine yatırım yapıyor ve bu bizi endişelendirmeli. Halen silahlı kuvvetlerimizin standart ihtiyaçlarını gerçekleştiremedik. Türkleri ciddiye almalıyız. Durum artık kontrolden çıktı. Türklerin başka ne yapması gerekiyor? Bize Akropolü sahiplendiklerini mi söylemeliler? Ya da Atina merkezine paraşütçüler ile atlamalılar mı?"

Elektronik harbin önemine vurgu yapan Theodoratos, "Modern çağda bizi en çok ilgilendiren şey elektronik savaştır. Bu üzerinde çalışmaya başlamamız gereken bir şey." dedi.

ABD ve İsrail'in Türkiye'ye karşı elektronik harp sistemlerini Yunanistan'a verebileceğini dile getiren Yunan spiker, "Türklerin bir güç gösterisi yapmaya karar verdikleri bir zamanda elektronik savaşı görürüz" diye konuştu.

Yunanistan'ın kendisine Türkiye'nin güçlenmesinden ve büyümesinden rahatsız olan bir müttefik bulması gerektiğini ifade eden Theodoratos, Yunan ordusunun envanterinde bulunan zırhlı araçların oldukça eskidiğini ve demode kaldığını sözlerine ekledi.

"Zırhlı araçlarımız çok eski"

Yunan ordusunun envanterindeki M113 zırhlı araçlarının modern muharebe araçlarının gerisinde kaldığını aktaran Yunan spiker sözlerini şöyle noktaladı:

"Avrupa'nın en iyi tankı olan Leopard 2'lere sahibiz ancak bu tankları operasyona giderken artık fosilleşmiş olan M113'lerimiz takip ediyor. Elimizdeki M113'lere kötü bir söz söylesen kendilerini imha ederler o kadar yaşlandılar. Bu araçlarımız çok eski ve neredeyse 60 yıllık. Modern tankları takip etme kabiliyetine sahip değiller ve gittikleri yerde sıkışıp kalacaklar. Bir koşu yarışına hazırlanırken takım arkadaşınızın çok yaşlı bir insan olduğunu düşünün bu durum ondan farksız değil."

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