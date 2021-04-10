Yunan spikerden bomba itiraf: Türk SİHA'larına karşı hiçbir şey yapamayız

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin SİHA alanındaki başarısı hakkında konuştu.

"SİHA'lara karşı çaresiziz"

TUSAŞ tarafından üretilen ANKA SİHA'yı örnek gösteren Theodoratos, bu hava araçlarının Türkiye tarafından uzun zamandır Ege'de kullanıldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar Türklerin uzun kollarını temsil ediyor. Eğer bir zaman makinamız olsaydı ve Spartalıları onların önüne koysaydık onlarda bu ANKA'ların karşısında çaresiz kalırdı. ANKA SİHA bugün ulusal hava savunmamızı delen şeydir. Bugün gemilerimizi, askerlerimizi ve çoğunlukla Ege ve Trakya'daki birimlerimizi hedefleyenler bunlardır. Bu sistemlerin arkasında Türk bilim adamları topluluğunun ve devletin birlikteliği var."

"Bizde bu silahlardan yok"

Türkiye'nin dışa bağımlılıktan kurtulma hedefiyle savunma sanayinde ciddi atılımlar gerçekleştirdiğine vurgu yapan Yunan spiker, ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Atmaca Gemisavar Füzesi hakkında konuştu.

Atmaca füzesinin 200 kilometrelik bir menzilinin bulunduğunu söyleyen Yunan spiker sözlerini şöyle tamamladı:

"ABD'nin Harpoon füzesinin muadili olan Atmaca füzesinin 200 kilometre menzili var. İstanbul sınıfı (İstif Sınıfı) fırkateynler bunlarla donatılacak. Hedefleri denize indirdikleri fırkateynleri Türk tasarımı füzeler ile donatmak. Biz de böyle birşey geliştirmiş olsaydık güzel olurdu ama herhangi bir karşılaştırma yapmak istemiyorum çünkü basitçe bizde buna benzer silahlar yok."