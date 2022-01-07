Yunan spikerden bomba itiraf: Fransa bölgede batarken Türkiye hızla yükseliyor

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin Kızılay, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve diğer sivil toplum kuruluşlarını kullanarak Afrika kıtasına nüfuz etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Afrika'da Fransız etkisinin kırılırken Türk etkisinin günden güne yükseldiğini itiraf eden Theodoratos, Türk firmalarının Afrika ülkelerinden büyük ihaleler kazandığını belirtti.

Theodoratos, Afrika'nın çok kıymetli madenlerle dolu olduğunu hatırlatarak "Bu nedenle Türkiye bölgeye yöneliyor" dedi.

"FETÖ'cüleri kovalamaya başladılar"

Türkiye'nin birçok Afrika ülkesinde büyükelçilikler açtığını anımsatan Yunan spiker şöyle devam etti:

"Her yerde Türk büyükelçilikleri var. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla Afrika'daki FETÖ okulları tek tek kapatılıyor. Afrika FETÖ okullarıyla doluydu. Afrika ülkeleri Türkiye'yi bir "Baba" olarak görmeye başladı ve artık FETÖ'cüleri kovalıyorlar."

"Bizim için büyük bir tehdit"

Afrika ülkelerinde Türkçe'nin giderek yaygınlaştığını, Türkçe marşların söylendiğini ve Türk bayramlarının kutlandığını aktaran Theodoratos, Türkiye'nin Afrika hamlelerini Yunanistan için "büyük bir tehdit" olarak nitelendirdi.

"Türkiye Afrika'da yayılmak istiyor" diyen Yunan spiker, Türkiye'nin kontrolündeki Afrika ülkelerinin gelecekte Avrupa'yı ve Hristiyanlık dinini hedef alacağını iddia etti.

Theodoratos, "Avrupa'ya açılan en önemli kapı Yunanistan'dır. Türkiye Afrika'da hızla yayılırken biz oturup başkalarının işinin bizleri ilgilendirmediğini söylüyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'yi durdurmalıyız"

Yunanistan'ın Batı'nın "kalesi" olduğunu söyleyen Yunan spiker şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü Batı'nın medeniyet ve kültür kavramının başladığı yer Yunanistan'dır. Avrupa'nın ve özellikle ülkemizin geleceği tehlike altında. Fransa'ya yardım ederek Afrika'da Türk nüfuzunu durdurmalıyız."