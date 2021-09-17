Yunan spikerden bomba itiraf: Bu alanda Türkiye'den 25 yıl gerideyiz

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Yunanistan'ın Türkiye'den savunma sanayii alanında en az 25 yıl geride olduğunu itiraf etti.

Yunan ordusunun "Bayraktar TB2" gibi modern SİHA'lardan yoksun olduğunu aktaran Theodoratos, "1995 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri, Amerikan General Atomics firmasından ilk Gnat 750 İHA'sını aldı. Peki bunca yıl biz ne yaptık? Türkiye'nin bugün gördüğümüz hale gelemeyeceğini düşündüğümüz onca yıl içinde?" diyerek ülkesine sitem etti.

"Karşımızda artık sadece Bayraktar yok"

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı artık daha cüretkar davranması gerektiğini söyleyen Theodoratos, Türkiye'nin SİHA alanına ciddi yatırımlar yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"Karşımızda artık sadece Bayraktar SİHA'lar yok. Denizde ve karada silahlı hedefleri vurma kabiliyetine sahip insansız su üstü gemisi olan ULAQ'lar da var. Teknolojide kaybettiğimiz zamanı geri kazanmaya vaktimiz yok. Başka özel teknolojileri kazanmalıyız. Bizim asıl sorunumuz zamandır. Çok aceleci olduğumuz için hemen sonuç almayı hedefliyoruz."

Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın ABD'den MQ-9 Reaper tipi SİHA tedarik etmeyi planladığını anımsatan Yunan spiker, "Ancak böyle bir anlaşmadan teknoloji tranferi olmadan memnun olmam" dedi.

Bayraktar TB-2 SİHA'ların "MAM-L" adlı yerli mühimmatları kullandığını hatırlatan Yunan spiker, "Yani sadece bir hava aracına sahip olmak yetmez. Onun motoruna, sensörlerine ve silah sistemlerine de sahip olmanız gerekir" diye konuştu.