Yunan spikerden bomba açıklama: Türkiye'de siyasi bir değişim yaşanmazsa...

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, siyasi bir değişim yaşanmadığı takdirde 10-20 yıl içinde Türkiye'nin büyük bir güç olacağını söyledi.

Türkiye'nin Yunanistan'a karşı saldırgan bir politika izlediği hezeyanında bulunan Theodoratos, "Neokratis Atinalılar için 'Onları hükmetmek istedikleri için suçlamıyorum, asıl onlara boyun eğmek isteyenleri suçluyorum' diyor. Bizde saldırgan politikalar izleyen Türkleri suçlamıyoruz. Bu onların tarihi, siyasi ve jeostratejik rotasıdır. Asıl bizim duruşumuzu değiştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Küstah bir şekilde Türkiye'nin bölge için ciddi bir tehdit ve problem olduğunu söyleyen Theodoratos, "Türkler gerçekten bir problem çünkü Neo Osmanlı jeostratejisinin temel parametrelerinden hiçbirini değiştirmediler. ABD ve Rusya Türkiye'ye zaman veriyor. Tekrar ediyorum Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye zaman veriyorlar. Giderek daha fazla güç elde edebilmeleri için" dedi.

"Siyasi değişim sağlanmazsa Türkiye büyük bir güç olur"

Yunanistan'ın Türkiye'yi durdurması gerektiğini ifade ederek gülünç sözler sarfeden Yunan profesör sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onları hareketsiz tutmalı ve işleri Türkiye'nin aleyhine çevirmemiz gerekiyor. Yaptırımlar başlamalı. Bu yaptırımlar Türkiye'de siyasi bir değişime yol açacak ve yeni bir siyasi akımın Türkiye'ye empoze edilmesinin önünü açacak. Bu siyasi değişim sağlanamazsa Türkiye önümüzdeki 10-20 yıl içinde büyük bir güç olur. Aynı zamanda kendisinden çok daha büyük rakiplere meydan okuyabilecek. Türkiye jeopolitikası kendini Neo Osmanlı varlık olarak yeniden kurmak istiyor. Türkler kendi bölgesel bloğunu oluşturmak istiyor"

"Türkiye merhamet göstermeyecek"

Türkiye'nin Yunanistan'a karşı merhamet göstermeyeceğini ileri süren Theodoratos, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yunanistan için en büyük düşmanın kim olduğunu anlamalıyız. Düşman içerideki bazı siyasi güçler değil. Siyasileri desteklersin veya desteklemezsin bu senin seçimin ama Ege'nin karşısındaki (Türkiye) sana bu şansı vermez. Rakibi olacak veya karşısına çıkacak herhangi bir siyasi varlığa hiç şans vermeyecek ve kesinlikle merhamet etmeyecektir."