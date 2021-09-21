Yunan spiker: Türkleri durdurmazsak süper güç olacaklar

yeniakit.com.tr

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin büyük bir deniz gücü olmayı amaçladığını belirten Theodoratos, MİLGEM Ada Sınıfı Korvetler'in yanına yakın bir gelecekte "İSTİF" (İ) Sınıfı fırkateynlerin de ekleneceğini söyledi.

TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribi projesine de değinen Theodoratos, "Bunların yanında 6 adet Reis Sınıfı denizaltılar var" dedi.

"İlginç olan Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kez denizaltılarını Türk sistemleri ile donatma kabiliyetine ulaşmasıdır" diyen Yunan spiker, "Tüm bunların hepsi bize Türkiye'nin amacının sadece Mavi Vatan olmadığını gösteriyor. Mavi Vatan tüm bu silah sistemleri belirli bir ilerleme yolundayken ilan edildi" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Türkiye'nin askeri projeleri ve bölgedeki hamleleri karşısında tepkisiz kalmasına sitem eden Theodoratos, "Erdoğan'ın masasında bir kum saati var. Eğer ömrü ve zamanı yeterse hedeflerini başarmak için büyük hamleler yapacak" diye konuştu.

Türkiye'nin bölgedeki statükoyu değiştirmeyi amaçladığını sözlerine ekleyen Theodoratos, şunları kaydetti:

"Bunun olabilmesi için Türkiye'nin çok iyi donanımlı olması ve balistik füzelerin ötesinde nükleer silahlara sahip olması gerekir. Bu olduğunda Batı aynaya bakacak ve artık hiçbir bahanesi kalmayacak. Rakibimizin (Türkiye) hedefi Yunanistan ile Türkler arasındaki güç farkını ikiye katlamaktır. Türkler jeostratejik hedeflerine sadık kalarak silah üretimine başladı."

Türkler hazırlanıyor

Türkiye'nin daha fazla güçlenebilmek için zaman kazandığını ve bu süre zarfında yerli ve milli silahlar üreterek ordusunu günden güne güçlendirdiğini aktaran Yunan spiker şöyle devam etti:

"Türkler yeterli güce ulaştıklarında bölgedeki statükoyu değiştirmeyi amaçlayacaktır. Çünkü herhangi bir yerden kimsenin kendilerine tepki vermeyeceğinden eminler. Çünkü gelişen özel koşullar, bölgede Yunanistan ve İsrail'den başka etkin bir güç olmadığını gösteriyor. Rusya ve İran hariç ama bu ikilinin Türkiye ile özel ilişkileri var. Türkler onları durduracak hiçbir şeyin olmayacağından eminler. Şuan bekledikleri tek şey yeterince güçlü hissedecekleri bir seviyede olmaktır."

Batılı devletlerin ambargo uygulamasına karşı Türkiye'nin Güney Kore ve Ukraynaya yöneldiğini dile getiren İoannis Theodoratos, "Bu şekilde boşluklarını kapatıyorlar" dedi.

Yunan spiker, "Türkiye şu anda henüz iki ayağının üzerinde duran bir çocuk. Ama bu çocuk çok hızlı büyüyor ve bu nedenle güçlenmesi çok hızlı" diye konuştu.

"Türkleri durdurmazsak süper güç olacaklar"

Yunanistan'ın Türkiye'nin gelişip güçlenmesine izin verdiği takdirde çok ciddi bir tehdit altına gireceğini ileri süren Yunan spiker şunları söyledi:

"Türkiye'nin Ukrayna ve diğer bölge ülkeleriyle yaptığı anlaşmaları akdetmesine izin verirsek o zaman biz Yunanlar ve geri kalanlar kendilerini bu çocuğun yetişkin erkek gücü seviyesinde olduğu çok tatsız bir konumda bulacaktır. Daha sonra Türkiye fiili bölgesel süper güç olacak."

BAE, Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkelerin Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yer alması gerektiğini ifade eden Theodoratos, "Türkiye ne yapmak istediğini bizden asla saklamadı. Türkler asıl amaçlarının uzaya uydu yerleştirmek olduğunu söylediklerinde satır arkasını okumayı bilen herkes Türkiye'nin kıtalararası balistik füze elde etmek istediğini anladı." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1500-2500 km arasında menzile sahip balistik füzeler üreterek Mısır, İsrail, Suudi Arabistan, BAE ve diğer bölge ülkeleri kontrol altında tutmayı amaçladığını iddia eden Theodoratos, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu olaya sadece Türk-Yunan çatışmasının bir parçası olarak bakmamalıyız. Bu iş artık sadece bir Türk-Yunan çatışması değil. Türkiye bizi korkutmaya çalışıyor. Bu çocuğun (Türkiye) asla büyümemesi için her türlü yolu denemeliyiz. Bilmeliyiz ki bunların hepsi birdenbire ortaya çıkmadı. Türkiye yaptığı her işte çok dakikti."