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Gündem Yunan spiker: Türkler hava savunmamızı bunlarla yok edecekler
Gündem

Yunan spiker: Türkler hava savunmamızı bunlarla yok edecekler

Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) hakkında konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkler hava savunmamızı bunlarla yok edecekler" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 17:24:00 - 2021-04-08 17:26:36

 yeniakit.com.tr 

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, yerli insansız hava araçlarının mimarı Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından geliştirilen Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) hakkında konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde büyük bir atılım gerçekleştirdiğini ifade eden Theodoratos, MİUS'un 2023 yılında operasyonel hale geleceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkler yıllardır birçok kategoride ve sınıfta donanımlı insansız hava araçları geliştirdiler. Bu spesifik olan İHA ise pervaneyle çalıştırılmayan bir hava aracı olacak. Bu bir jet İHA uçağı olacak. 2023 yılında operasyonel olacağı tahmin ediliyor."

Türkiye'nin bu platformla Yunan hava savunma sistemlerini imha edeceğini iddia eden Theodoratos, şunları söyledi:

"Bu sistem Türklerin uzun süre havada saatlerce çalışmasına izin verecektir. Bu sistem aynı zamanda füzeler taşıyacak veya karşı önlemlere sahip olacak. Sonuç olarak Türklerin amacı bu araçlarla Yunan savunmasını yok etmek."

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