Yunan spiker: Türkler bir gün bu bombalarla bizi vuracak

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Türkiye'nin önündeki engelleri tek tek aştığını ifade eden Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, "Maalesef biz onları sadece izliyoruz. Umarım bu durum daha fazla uzun sürmez ve işler değişir" dedi.

TEBER Lazer Güdüm Kiti hakkında konuşan Theodoratos, "Uzaktan kontrol edilen Teber bombası hedefleri çok yüksek doğrulukla vurmak için tasarlandı. Bazı endüstrilere para yatırılır ve programlar yapılır bu iş böyledir. Bazı alanlarda özel ve kamu sektörünün birleşimi bile vardır. Tüm bunlar birleşik bir varlık inşa eder ve asıl silah budur" diye konuştu.

"Bir gün bu bombaları bize atacaklar"

Teber bombasının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından aktif olarak kullanıldığını aktaran Yunan spiker, "Türkler deney yapıyorlar ve etkinliklerini fark ettikleri her yerde Irak'ta, Suriye'de ve ülkelerinin içinde bu bombaları kullanıyorlar. Bir gün bu bombaları bize atacaklar" ifadelerini kullandı.