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Gündem Yunan spiker: Türkler bir gün bu bombalarla bizi vuracak
Gündem

Yunan spiker: Türkler bir gün bu bombalarla bizi vuracak

Türkiye'nin TEBER Lazer Güdüm Kiti hakkında konuşan Yunan Spiker İoannis Theodoratos, "Türkler bir gün bu bombaları bize atacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 14:50:00 -

 yeniakit.com.tr 

Türkiye'nin önündeki engelleri tek tek aştığını ifade eden Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, "Maalesef biz onları sadece izliyoruz. Umarım bu durum daha fazla uzun sürmez ve işler değişir" dedi.

TEBER Lazer Güdüm Kiti hakkında konuşan Theodoratos, "Uzaktan kontrol edilen Teber bombası hedefleri çok yüksek doğrulukla vurmak için tasarlandı. Bazı endüstrilere para yatırılır ve programlar yapılır bu iş böyledir. Bazı alanlarda özel ve kamu sektörünün birleşimi bile vardır. Tüm bunlar birleşik bir varlık inşa eder ve asıl silah budur" diye konuştu.

"Bir gün bu bombaları bize atacaklar"

Teber bombasının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından aktif olarak kullanıldığını aktaran Yunan spiker, "Türkler deney yapıyorlar ve etkinliklerini fark ettikleri her yerde Irak'ta, Suriye'de ve ülkelerinin içinde bu bombaları kullanıyorlar. Bir gün bu bombaları bize atacaklar" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Can

Bu spikere de bayılıyorum :) heyecanla korkuyla anlatıyor. Yunanistan bizim düşmanımız değildir. Yeter ki ab'nin gazına gelmesinler
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vatansever

bu adam şizofren...bizim yunan halkıyla bir işimiz yok kendi kendine kuruntu yapıp durma...
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