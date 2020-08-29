Yunan spiker: Türkiye İslam alemini birleştirip kendi bloğunu kurmak istiyor

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"Wights of Salem" adlı Youtube kanalında çevirilen videoda Yunan spiker İoannis Theodoratos Türkiye ile ilgili dikkat çeken sözler sarfetti.

Türkiye'nin bölgede yayılmacı bir politika izlediği belirten Yunan spiker, "Artık karşımızda sadece Ortadoğu'yu istediği gibi dizayn etmek isteyen bir Türkiye yok. Artık bölgesinde ve çevresinde kendi bloğunu oluşturma hırsı olan bir devlet var. Türkiye bu coğrafyanın ABD'si olmak istiyor. Bölgenin Almanya'sı, Japonya'sı ve hatta AB'si olmaya çalışıyor. Erdoğan ve destekçilerinin vizyonu çok açık. Ülkeleri ve liderleri kontrol etmek ve onların valilerini, cumhurbaşkanlarını, başbakanlarını ve hatta krallarını Türkiye yanlılarıyla değiştirmek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin operasyonlarını küçümsemeye kalktı

Türkiye'yi "canavar" olarak nitelendiren Yunan spiker, aklınca Türkiye'nin Libya, Suriye ve diğer bölgelerdeki operasyonlarını küçümsemeye çalıştı.

Türkiye'nin şu ana kadar güçlü bir düşmanla yüzleşmediğini iddia eden Yunan spiker, "Türkiye'nin karşısına örneğin Yunan Silahlı Kuvvetleri gibi önemli bir rakip hiç çıkmadı" diyerek gülünç sözler sarfetti.

Yunan spiker, ayrıca Türkiye'nin İslam alemini birleştirip kendi bloğunu kurmak istediğini ifade etti.