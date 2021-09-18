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Gündem Yunan spiker: Türkiye ile çok yakında savaşın eşiğine geleceğiz
Gündem

Yunan spiker: Türkiye ile çok yakında savaşın eşiğine geleceğiz

Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkiye ile kısa bir süre sonra yeniden savaşın eşiğine geleceğiz" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 11:49:00 - 2021-09-18 11:50:02

 yeniakit.com.tr 

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Yunanistan'ın çok yakın bir gelecekte yeniden Türkiye ile savaşın eşiğine geleceğini söyledi. Türkiye'nin dünyadaki askeri varlığını giderek artırmasına dikkat çeken Theodoratos, Avrupa'ya yönelik en büyük tehditin "kontrolsüz göçmen akını" olduğunu ifade etti.

"Avrupa tehlikede" diyen Theodoratos, Türkiye'nin kaçak göçmenleri kullanarak Yunanistan'a ve Batılı devletlere saldırdığını ileri sürdü.

Mültecilerin Türkiye tarafından Batı'ya karşı bir "silah" olarak kullanıldığı hezeyanında bulunan İoannis Theodoratos, Yunanistan'ın mültecileri geri itip ölüme terk etmesi hakkında ise "Milli menfaatler insan haklarının üstündedir" dedi.

Yunanistan'ın derhal Türkiye'ye karşı hazırlık yapması gerektiğini belirten Yunan spiker, şunları kaydetti:

"Yaklaşmakta olan bir sonraki büyük krize hazır olmalıyız. Sanmayın ki birkaç ay sessizlik olduğu için her şey halının altına itilecek. Tam tersine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarına bakarsanız Türklerin hazırlık yaptığını anlarsınız."

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Yorumlar

Rabia Zafer

Tūrkiye, İle Savaşırsanız Kesinlikle Kaybedersiniz AHMAK.
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Malatyalı

Kaşınıyorlar ALLAH ın yardımıyla bunları haritadan sileceğiz....
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