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Gündem Yunan spiker: Türk devletlerinin birleşmemesi için bunu yapmalıyız
Gündem

Yunan spiker: Türk devletlerinin birleşmemesi için bunu yapmalıyız

Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türk devletlerinin birleşmemesi için Ermenistan desteklenmeli" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 17:17:00 - 2021-04-26 17:19:24

 yeniakit.com.tr 

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye ve Azerbaycan'ın Orta Asya'da bulunan Türk devletleriyle birleşmemesi için Ermenistan'ın desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Ermenistan'ın Türkiye ile Orta Asya'daki Türk devletleri arasında bir bariyer olduğunu dile getiren Theodoratos, "Şu küçücük coğrafi bölgenin Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dünyasını birleştirme hedefine nasıl zarar verdiğine bakın" dedi.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da bozguna uğramasının ardından Türkiye ve Azerbaycan arasında bir koridor açıldığını aktaran Theodoratos, "Bu koridor Azerbaycan'ı ilk kez Türkiye'ye bağlayacak. Bakü'nün İstanbul ve Ankara ile karayolu ve oradan da dünyanın geri kalanıyla doğrudan bağlantı kurmasını sağlayacak" diye konuştu.

"Ermenistan'a destek vermeliyiz"

Bunun yanında Rusya'nın Türkiye'nin Kafkasya bölgesindeki askeri varlığından ciddi manada rahatsız olduğunun altını çizen Yunan spiker, şunları kaydetti:

"Rusya'da Türkiye'nin Karabağ'da bir askeri üs kurmasına izin verilip verilmeyeceği konusunda ciddi bir anlaşmazlık var. Çünkü böyle birşey Putin ve danışmanları için gelecekte yankı uyandıracak büyük bir jeopolitik yenilgi anlamına gelir. Ermeniler mağlup oldu ama yok edilmediler. Hazar ve Azerbaycan'ın ötesindeki Türk dünyası ile Türkiye arasında bir bariyer olarak kalmaya devam ediyorlar."

Yunanistan'ın Ermenistan'a destek vererek bölgede askeri bir varlık bulundurması gerektiğini söyleyen Theodoratos, "Rusya ile ortak bir şekilde Ermenistan'da askeri varlığa sahip olma şansı bulmak için büyük bir fırsat var. Ne de olsa Ermeniler bizim askeri akademilerimizde eğitim gördü. (O yüzden bu kadar hızlı yenildiler) Bu konuyla ilgili birçok şey yapabiliriz." diye konuştu.

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