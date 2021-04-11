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Gündem Yunan spiker sonunda itiraf etti: Türkler bizden çok daha üstün
Gündem

Yunan spiker sonunda itiraf etti: Türkler bizden çok daha üstün

Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türk donanması Yunan deniz gücünden çok daha üstün" diyerek itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 16:24:00 - 2021-04-11 16:28:19

 yeniakit.com.tr 

Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türk donanmasının Yunan deniz gücünden çok daha üstün olduğunu itiraf etti.

"Durum şaka değil aksine son derece ciddi. Türkiye'nin hedefli bir eylemi var" diyen Theodoratos, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı hakkında konuştu.

"Çaresiz bir girişimimiz var

Türk Sahil Güvenliği ile Yunan Sahil Güvenliğini kıyaslayan Theodoratos, "Türkiye'nin denizde ve havada örgütlenmesi ve genişlemesi için ayırdığı kaynakları var. Türk Sahil Güvenliği ile Yunan Sahil Güvenliğini karşılaştırırsak sadece oraya yatırılan para miktarını görünce bile bunalmış olacağız. Yunan Sahil Güvenliğini yaşatmak için çaresiz bir girişimimiz var" dedi.

"Türklerin daha büyük gemileri var"

Türkiye'nin TCSG Dost sınıfı gemileri hakkında konuşan Yunan spiker, "Türk Sahil Güvenliğinde görev yapan 4 adet Dost sınıfı gemi var. Tam 1700 ton ağırlığında. Yunan gemileri ise sadece 500 ton ama Türkiye'de 1700 tonluklar var. Ülkemiz çok ciddi bir tehditle baş etmek zorunda. Zaman geldi veya daha doğrusu zaman geçti. Çok az zamanımız kaldı. Gerçek şu ki Türkler şimdiki ve önümüzdeki 10 yıl boyuncaki operasyonel yeteneklerimizi çok iyi biliyorlar." diyerek isyan etti.

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